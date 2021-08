América de Cali estrena PF y tendrá un nuevo jugador para el semestre

América de Cali alista el viaje a Medellín para enfrentar este sábado (5:40 p.m.) al DIM, pero más que entregar detalles sobre el compromiso, Juan Carlos Osorio reveló que hay una nueva incorporación en su cuerpo técnico y la otra está en conversaciones.

En vista de que Óscar Cabezas salió del club sin jugar un solo partido –estuvo en recuperación– y ante una eventual partida de Pablo Ortiz, América vinculará un defensor central de perfil izquierdo, el cual, según el timonel, en este momento entrena con el plantel a la espera de su vinculación oficial.



Como es lógico, el timonel rojo no quiso entregar el nombre. “Prefiero mantenerlo al interior del grupo, en su momento lo conocerán, como expliqué anteriormente, lo hacemos pensando en una posición en la que no hay muchos jugadores en el fútbol, le queremos dar la oportunidad y nos queremos dar la oportunidad de tenerlo con nosotros por un periodo de 6 meses a ver cómo reacciona y cuál puede llegar a ser su potencial”.



Según el ‘Súper Combo del Deporte’, el elegido es Joshua Calderón, de 24 años, colombo-americano y jugó en la Selección de Puerto Rico. En su época de universitario convirtió varios goles llegando desde atrás.



El entrenador risaraldense explicó sus características y la forma en que lo vincularán: "Vamos a tratar de elegir dentro de nuestras necesidades al jugador que deba llegar a la institución. Dentro de esas opciones ya tenemos a alguien entrenando con nosotros, y creemos que estamos muy cerca de lograr un acuerdo con él, un jugador joven, con un perfil que no es el más común en el fútbol colombiano y trataremos de buscar la manera de traerlo”.



Ahondando un poco en la nueva incorporación, agregó que “Identificamos que no solamente en el fútbol internacional hay ausencia marcada de defensores centrales zurdos y él reúne ese rubro, jugador muy competitivo, y como lo hemos hecho en gestiones anteriores, de pronto no es un futbolista tan conocido ni un nombre que llame tanto la atención, pero sí con un buen potencial”.



Joshua Calderón Foto: Archivo particular

Osorio añadió que “si la pregunta es que vamos a traer un jugador de rótulo A, de hacer una gran contratación, no. Hemos tomado la decisión de enfrentar este torneo con la nómina que creemos muy competente que tenemos y a final de año miraremos en qué posición exactamente necesitamos un jugador. Ya tenemos unos precontratos, estudiados, analizados y tenemos un par de jugadores en que estamos muy interesados a futuro”.



El ´mister’ también confirmó que un preparador físico o entrenador deportivo –como él lo llama– se sumó al cuerpo técnico, complementando la tarea de Roberto Carlos Martínez. Se trata del antioqueño Cristian Osorno, egresado del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces