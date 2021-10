América espera domar al 'león' en partido de ida de la Superliga

América de Cali jugará su segunda Superliga consecutiva y en esta ocasión el técnico Juan Carlos Osorio espera salir avante en la llave frente a Santa Fe, que se inicia este martes (7:45 p.m.) con el partido de ida en el Pascual Guerrero.

Los escarlatas esperan dar el primer golpe para poner la cuota inicial de un incentivo económico que le caería muy bien. La convocada es una plantilla mixta, de la que no hacen parte el volante creativo Daniel Hernández, quien todavía no recupera la forma física, lo mismo que Marlon Torres, Jeison Lucumí y Adrián Ramos, por decisión técnica, pensando en el partido del sábado por Liga ante Millonarios,



El pasado sábado por Liga, el técnico Osorio movió su banco para darles descanso a varios de sus titulares habituales. Después de derrotar al Huila, con algunas dificultades, la mira ahora está puesta en el arco ‘cardenal’.



Por las variantes implementadas en momentos tempraneros del partido, se cree que jugadores como Jorge Segura, Deinner Quiñones y Gustavo Torres serán titulares. Otros como Elvis Segura y Joao Rodríguez salieron con molestias en el juego ante el elenco ‘opita’, por lo que no fueron convocados, al igual que Jeison Lucumí y Adrián Ramos, su delantero de mayor experiencia y capacidad goleadora. Lo demás dependerá de la acostumbrada rotación del timonel risaraldense.



Lo fijo es que Diego Novoa será el arquero ante el llamado de Joel Graterol a la Selección de Venezuela para la triple jornada de Eliminatorias. También estarían hombres como Kevin Andrade, Luis Alejandro Paz, Larry Angulo y Émerson Batalla.



Esta definición se cruza con el irregular momento de ambos clubes, fuera de los ocho, y una programación apretada en Liga para el cuadro vallecaucano, que en dos semanas tendrá que medirse también a Millonarios, Cali y Nacional, en busca de regresar al selecto listado.



Los últimos cuatro enfrentamientos entre rojos han sido parejos, con un triunfo para cada banco en 2020 (2-0 en Bogotá y 3-0 en Cali) y dos empates en el presente año (0-0 y 1-1).



Diego Novoa afirmó que “va a ser un partido muy disputado, es un rival muy complejo, que sabe disputar este tipo de compromisos, esperamos que con nuestra estructura de juego podamos dominarlos y darle este título tan lindo a América de Cali, ya que no lo tiene en sus toldas y llenarlos de muchas alegrías”.



Por su parte, el volante chileno Rodrigo Ureña señaló que “sabemos que es un partido muy importante para nosotros, sabemos que Santa Fe tiene jugadores de mucha calidad, que saben jugar este tipo de partidos, esperemos hacerlo de la mejor forma para poder quedarnos con la primera llave de ida y poder ir a cerrar a El Campín. Dios quiera que este martes podamos quedarnos con los tres puntos, obviamente sería crucial para nosotros”.



En cuanto a lo que deben hacer para lograr un resultado positivo, explicó que “imponer nuestro juego, hacernos al balón, poder generar ocasiones claras de gol y poder concretarlas. Sabemos que ellos tienen jugadores avezados, jugadores muy grandes, que saben actuar en este tipo de encuentros. Esperamos poder hacerlo de la mejor forma y ganar”.



La edición de 2020 fue ganada por Junior, luego de que América consiguiera un triunfo 1-2 en Barranquilla y en el juego de vuelta los ´tiburones’ se impusieron por 2-0 en el Pascual Guerrero.



América de Cali vs Santa Fe



Estadio: Pascual Guerrero



Martes 5 de octubre



Hora: 7:45 p.m.



Transmite: WIN Sports +



Árbitro: Alexander Ospina (Quindío)



Asistentes: Elkin Echavarría (Antioquia) y Javier Zemanate (Huila).





Probable formación:



América de Cali: Diego Novoa; Kevin Andrade, Jhon Palacio, Jorge Segura, Héctor Quiñones; Luis Alejandro Paz, Mauricio Gómez, Larry Angulo, Deinner Quiñones, Émerson Batalla; Gustavo Torres, Carlos Barreiro.



D. T.: Juan Carlos Osorio.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces