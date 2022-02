Emoción de Esneyder Mena por su primer juego en el Pascual con América

América de Cali sumó un importante triunfo con resultado de 3-0, este domingo contra Atlético Bucaramanga por la tercera jornada de la Liga I-2022. Juan Carlos Osorio, poco a poco, está encontrando el grupo ideal para afrontar los grandes retos que trae este semestre.



Uno de esos jugadores fundamentales, es el atacante Esneyder Mena, que para este año fue uno de los primeros refuerzos del equipo profesional, debutando el partido anterior contra Pereira y luego este domingo haciendo lo propio en ‘casa’.

“No fue un partido fácil, pero bueno gracias a Dios con mis compañeros pudimos lograrlo y toca seguir trabajando, esto apenas comienza, se ha creado un muy buen equipo, un buen ambiente, me han hecho sentir como en casa, lo importante de aquí es seguir aprendiendo y sumando de la mano de Dios”.



Habló de la importancia de Osorio para el plantel y su crecimiento futbolístico: “La toma de decisión es lo que más trabaja el profe, de hecho voy de menos a más aprendiendo cada día más del míster, somos una familia, el equipo hace que todo salga bien, el trabajo bien planificado, no hemos conseguido nada todavía, pero con la ayuda de Dios sé que el grupo está mentalizado para lograr grandes cosas”.



Finalmente expresó cómo se sintió durante su debut en condición de local: “Ni me lo creo, primer vez en mi vida que juego en un estadio así tan lleno, sentía muchas emociones, pero bueno toca seguir mejorando y aquí me gusta estar, me siento bien, se siente bien el ambiente y estoy feliz, por la hinchada, por todo, cómo se vive. La verdad que nunca me imaginé estar en este punto, ya que estoy aquí es algo impresionante, bonito, que me impulsa para seguir trabajando en pro del equipo”.



Corresponsal Futbolred Cali