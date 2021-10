‘Fuimos justos vencedores, necesitábamos ganar’: Juan Carlos Osorio

América de Cali venció 1-0 al Atlético Huila en el Pascual Guerrero y parcialmente regresó al octavo lugar de la Liga BetPlay II-2021. Para el técnico Juan Carlos Osorio, los tres puntos eran importantes, aunque se desperdiciaron varias opciones claras para aumentar el marcador.



Sobre lo que fue el desarrollo del encuentro, el timonel manifestó en rueda de prensa que “era un partido muy importante para el club, para el proyecto América y los muchachos supieron sacarlo adelante, me parece que en el juego y antes del gol las organizaciones ofensivas intersectoriales nuestras le causaron muchos problemas al rival. Producto de ellos viene el gol en juego abierto y en un desbalance del equipo rival, a partir de ahí se vuelve un juego muy emocional donde juega un papel importantísimo el cerebro reptiliano, el temor a errar un pase, el temor a seguir jugando, a seguir compitiendo de la misma manera y ellos sin ninguna responsabilidad al resultado del juego tienen por pasajes algunas superioridades que nos causaron problemas”.



Osorio añadió que “en el segundo tiempo y en el inicio tuvimos nuestras oportunidades para aumentar, mejorar el marcador, la de Adrián Ramos debajo del arco y la de Émerson Batalla, no las pudimos concretar y como consecuencia entre otras cosas ellos retoman el juego y por allí nos crearon unas inquietudes. Pero creo que en términos generales fuimos justos ganadores, reitero que el equipo ganó un partido que necesitaba, que era muy importante para el proyecto América, y a partir de aquí ojalá edificar una reacción del equipo en la Liga y también en la Superliga”.



Acerca de la razón de excluir a Deinner Quiñones en el segundo tiempo, dijo que “una de sus grandes virtudes es ser jugador de equipo, nos dio casi 60 minutos de alto nivel y necesitábamos mantener la idea de juego que teníamos, Émerson es un jugador muy joven y merece esa oportunidad, decidimos por Deinner para la gran posibilidad de que pueda estar el día martes en la posición natural de él o en la segunda que viene desempeñando. Esto es de fútbol colectivo y aquí le apuntamos a un alto rendimiento 60 o 70 minutos y eso fue lo que sucedió hoy”, Juan Carlos Osorio,



Sobre lo que aún les falta, señaló que “hay aspectos muy importantes y seguramente lo discutiremos al interior del grupo. A corregir, que faltando 4 o 5 minutos en una situación de balón parado o una jugada estratégica uno no puede arriesgar el resultado. Fuimos lo suficientemente profundos y producto de ello tuvimos unas 4 o 5 situaciones manifiestas de gol que infortunadamente no las concretamos porque nos falta esa eficacia. Fuimos muy eficientes en las entradas en el último tercio, mejoramos, merecimos y a partir de todas las cosas que podemos mejorar ganando, creo que vamos a dar un paso de calidad”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces