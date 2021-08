Preocupantes altibajos del proceso de Juan Carlos Osorio en América

Van 7 fechas de la Liga BetPlay II-2021 y aunque permanece entre los ocho (séptimo con 11 puntos), el funcionamiento colectivo de América de Cali sigue dejando serios interrogantes en las últimas confrontaciones.



El buen comienzo ilusionó. Era un equipo que en ocasiones elaboraba y en otras llegaba a través del juego directo. Así le ganó 1-3 a Águilas Doradas, 3-1 a Junior y pasó trabajos para vencer 1-0 al Once Caldas, pero desde ese 7 de agosto no suma de a tres puntos.



También perdió 1-0 con Envigado y 2-0 con el Medellín, en el único partido que han ganado los dirigidos por Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, igualó 0-0 con Patriotas en Cali en la sexta fecha y 1-1 con Santa Fe en la séptima jornada.



Un jugador que fue fichado en medio del escepticismo por sus antecedentes de indisciplina como Gustavo Torres marcó doblete en Rionegro y después no volvió a anotar, ahora se ve confundido en ataque y ansioso en la toma de decisiones. De igual forma, Adrián Ramos ha perdido el peso específico que le daba a la parte delantera.



Más allá de las rotaciones continuas que tiene como filosofía el técnico risaraldense, lo que más tiene inquieta a la afición y a la crónica deportiva es que el equipo todavía no produce una buena sensación ni con unos ni con otros. En cada jornada han sido tres, cuatro o siete variantes, con el agravante de que se descubre demasiado en el fondo.



Y más desconcertante aún es ver la falta de autocrítica del técnico rojo, que tal vez sea de los pocos que considera que su equipo no sufrió el partido con Santa Fe en El Campín, donde el arquero Joel Graterol fue la gran figura con sus múltiples atajadas, y Deinner Quiñones salvó el punto de forma agónica con un golazo.



Ese primer tiempo en Bogotá evidenció los enormes espacios que deja la defensa, sector en el que Pablo Ortiz jugó uno de sus peores partidos, resbalando y dando pie para rápidas transiciones que afortunadamente para el equipo vallecaucano no concretó su rival capitalino.



Es cierto que el campeonato está apenas en el 30%, pero el equipo escarlata tendrá que mejorar mucho en sus líneas defensivas y de recuperación, al igual que en generación de acciones claras en el área rival, así como tener mayor tranquilidad para definir.



Increíblemente fueron 370 minutos sin marcar un gol, hasta que Deinner Quiñones inventó esa maniobra individual que superó a Castellanos para salvar un punto en el último suspiro.



Se sabe que este proyecto de Osorio en el cuadro escarlata fue pactado inicialmente a 2 años, con varias exigencias como la construcción de un centro de alto rendimiento en Cascajal y jugadores que hoy hacen parte de la plantilla. Mientras no tenga una propuesta del exterior, por el lado de Tulio Gómez no hay ningún afán por rescindir el contrato, ya que considera que después de Gabriel Ochoa Uribe es el técnico de mayor recorrido que asumió las riendas del club en los años siguientes.



Esto quiere decir que los hinchas y el periodismo deportivo deberá tener paciencia hasta que por fin, después de las sesiones de entrenamiento ideales, el elenco rojo pueda encontrar el nivel que quiere Juan Carlos Osorio, eso sí, cuando reconozca las falencias que hoy acrecientan la falta de esperanza en el onceno.



Este miércoles (5:30 p.m.) una de las pruebas de fuego será visitar a Jaguares en Montería, donde necesita ganar para avanzar a los cuartos de final de la Liga BetPlay, después de empatar sin goles en Cali y pasar dificultades con los hábiles delanteros celestes.



Haciendo una retrospección de los últimos tres entrenadores que han dirigido a los ‘diablos’ en los primeros 10 partidos, Alexandre Guimarães obtuvo 5 triunfos, 3 empates y 2 derrotas, para un 60% de producción; Juan Cruz Real lo hizo con 4 victorias, 3 empates y derrotas (50%), mientras que Osorio acumula 3 compromisos ganados, 3 empates y 4 derrotas (40%), 7 de ellos por Liga BetPlay II-2021, 2 de Copa Sudamericana y 1 de Copa BetPlay. Su conjunto ha anotado 8 tantos y ha recibido 6, para +2 en la diferencia de gol.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces