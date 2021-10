América de Cali, a superar a Millonarios para volver a ilusionarse

Más que una ‘prueba de fuego’, aquel tema que inmortalizó Jairo Varela con su Grupo Niche, América de Cali tiene este sábado la obligación de alejar todas sus dudas y debilidades para conseguir un triunfo frente a Millonarios en El Campín, en desarrollo de la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2021.

Como en otras ocasiones cuando debía enfrentar al cuadro albiazul, llega colgado en cifras (17 puntos de 36 posibles), fuera de los ocho, precedido de malos resultados y aparte con una defensa remendada ante la lesión de varios jugadores. Sin embargo, si logra una victoria y pierde alguno de los cuatro que le anteceden, podría regresar al listado.



El objetivo tendrá que enfocarse en superar las dificultades defensivas, tener una verdadera generación de juego y encontrar la eficacia que ha faltado en otros compromisos.



América se siente bien en esta plaza, por lo que espera tener una buena actuación ante el segundo de la clasificación y hasta ahora el mejor del año.



Para el técnico Juan Carlos Osorio y sus dirigidos será nuevamente un partido de máxima tensión, ya que una derrota ante el cuadro albiazul los dejaría maltrechos, en momentos en que su afición se encuentra molesta por las flojas actuaciones.



La derrota como local en el primer partido de la Superliga ante Santa Fe puso de manifiesto que aún el equipo no despega en lo que pretende el entrenador risaraldense.



Para completar, varios defensores están lesionados y otro deberá pagar una fecha de sanción, aunque podría ser utilizado si el técnico lo decide: el central barranquillero Marlon Torres, víctima de fractura en el maxilar; Jerson Malagón, quien abandonó la cancha en el juego de Superliga; así como el polifuncional Kevin Andrade por acumulación de tarjetas amarillas, aunque la convocatoria de Joel Graterol a la Selección de Venezuela le permite a Osorio contar con él.



Los que al parecer ya se recuperaron fueron el lateral derecho Cristian Arrieta, quien estaba afectado por una tendinitis, lo mismo que el lateral izquierdo Elvis Mosquera, que tenía una fatiga muscular.



Eso indica que hay poco de dónde echar mano, por lo que el banco se completaría con juveniles que fueron ascendidos este año.



Mientras tanto, el lateral Cristian Arrieta señaló que “estamos motivados al 100%, ya le dimos vuelta a la hoja a lo que pasó esta semana con Santa Fe, pensando en este juego del sábado, pensando en conseguir los tres puntos que de pronto nos meten en la pelea allí en la tabla. Todos queremos estar en los ocho, no se nos han dado los resultados, pero estamos 100% confiados en que todo va a mejorar”.



Datos en el previo



Millonarios y América de Cali igualaron 0-0 en su último enfrentamiento por Liga, en febrero. Desde 2002, Millonarios y América no enlazan dos empates en la categoría.



Millonarios ganó sus últimos cuatro partidos como local en el torneo. En caso de ganar este encuentro, el Millos enlazaría más de cuatro victorias en casa por primera vez en este 2021.



América ha perdido tres de sus últimos cinco partidos como visitante en Liga (1 victoria, 1 empate), sufriendo la misma cantidad de derrotas fuera de casa que en sus 20 visitas anteriores (9 triunfos, 8 empates).



Ningún futbolista ha ganado más duelos aéreos que Juan Pablo Vargas, de Millonarios, en esta Liga BetPlay, con una efectividad del 70.7%.



América de Cali es el equipo que más goles ha marcado en los últimos 15 minutos de partido de este torneo (7).



Millonarios vs América de Cali



Estadio: El Campín



Sábado 9 de octubre



Hora: 6:05 p.m.



Transmite: WIN Sports +



Árbitro: Edilson Ariza (Santander)



Asistentes: Cristian De La Cruz (Nariño) y Mauricio Escobar (Risaralda).





Probable formación:



América de Cali: Diego Novoa; Cristian Arrieta, Jorge Segura, Pablo Ortiz, Héctor Quiñones (Elvis Segura); Luis Alejandro Paz, Mauricio Gómez, Larry Angulo, Deinner Quiñones, Joao Rodríguez; Gustavo Torres (Adrián Ramos).



D. T.: Juan Carlos Osorio.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces