Millonarios sufrió, pero logró el objetivo: triunfo contra Alianza

El duelo en Barrancabermeja podía dar o quitar opciones, pues los embajadores llegaban con la obligación de ganar. Triunfo fundamental para Millonarios, que sigue soñando con la final, dejando abierto el grupo B para la sexta jornada.



Los locales trataron de imponer su ritmo desde el vamos, apretando a Millonarios y generando opciones, pero la efectividad no estuvo del lado de los barranqueños. Andrés Gómez conservó su lugar en la titular, pese a la presencia de Rodríguez. Además, Perlaza fue titular, debido a la ausencia de Román por lesión.



La respuesta de la visita, de a poco, fue de tomar la pelota al piso, aplicar la salida a al piso y crear peligro. No pasó mucho para que tocaran la puerta de Chunga, con un doble cabezazo en el área, que tomó Uribe y el guardameta sacó con sus pies.



La posesión era de los locales, pero la iniciativa y jugadas de peligro eran para los azules. Gómez y Ruiz se encargaron de abrir las bandas, para intentar hacer daño por esos sectores. El juvenil tuvo una clara, pero su posición no le dejó rematar bien y fue a la humanidad de Chunga.

Bertel fue otro de los destacados, aprovechó ese doblaje que le hacían por izquierda para ingresar al área. En una de esas incursiones, Uribe llegó a rematar, pero sin fuerza, luego de un gran pase desde la línea de fondo.



El inicio del segundo tiempo no cambió la idea. Los embajadores, en un tiro de esquina, tuvieron una clara, donde Llinás llegó a intentar rescatar el balón, pelota al aire y en medio de los empujones, por poco se va adentro, pues la sacaron en la línea.

Gamero trató de darle vuelta al partido, pues los minutos pasaban y el gol no llegaba. Ingresó a Valencia, Rodríguez y Pereira por Gómez, Ruiz y Giraldo.



La intensidad de los embajadores no bajó, pues los cambios y la salida del fondo de los locales permitieron que el ataque fuera más incisivo. Una jugada de Rodríguez, que paseó por el frente del área, puso a jugar a Valencia, que desde la banda, habilitó a Silva, para marcar el primer gol de los embajadores.



El trámite final fue más inteligente para los azules, pues "congelaron" la esférica y evitaron sorpresas sobre el final, teniendo en cuenta lo ocurrido en los partidos anteriores. Ahora, Millonarios sueña y debe esperar una caída de Tolima o en su defecto, un empate en el encuentro que cierra la jornada contra América de Cali.



Con ese panorama, los embajadores llegaron a ocho unidades, dejando el grupo más que abierto para el remate de la sexta jornada, que se disputará a mitad de semana.