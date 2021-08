Cali, a respaldar a su DT con un triunfo sobre Petrolera en Liga

Partido a partido, hasta tanto el equipo no esté entre los ocho, los jugadores del Deportivo Cali tendrán que demostrar con resultados que el respaldo al técnico Alfredo Arias va en serio. Precisamente, este domingo (6:05 p.m.) es una buena oportunidad en Barrancabermeja ante Alianza Petrolera, conjunto que viene motivado después de eliminar a Millonarios en la Copa Colombia.

Cali solo ha sumado 5 puntos en cinco encuentros de la Liga BetPlay II-2021 y la situación se puso complicada para el entrenador charrúa, que reconoció en rueda de prensa que su futuro depende en buena parte de lo que ocurra en este compromiso.



Aunque se reintegró esta semana a los entrenamientos con sus compañeros, no está confirmada la presencia del lateral derecho y capitán, Juan Camilo Angulo, lo mismo que la del volante Michael Ortega, quien tuvo una molestia muscular. Está claro también que Andrés Colorado tiene un mejor presente que Carlos Robles y sería de nuevo titular.



Tampoco puede descartarse que Teófilo Gutiérrez aparezca desde el primer minuto, teniendo en cuenta que en estos momentos es cuando el colectivo requiere de sus mejores armas.



El defensor central uruguayo Hernán Menosse se refirió a lo que han sido estos días de tensión con la amenaza de salida del cuerpo técnico: “Creo que para todo el grupo de jugadores ha sido un grupo de semana muy complicado porque queríamos demostrar dentro del campo que podíamos ganar con otra gente y más que nada por el cuerpo técnico, lamentablemente no se pudo dar así, el que sabe de fútbol y lo mira detalladamente sabe lo que el equipo hizo dentro del campo, en cualquier jugada o descuido que podemos tener nos está costando caro y nos están convirtiendo, y después estamos llegando con muchas ocasiones y no estamos igual que el año pasado, en lo personal creo que vamos por buen camino y el apoyo al ‘profe’ seguramente queda dentro del vestuario, como uno de los capitanes quiero decirles que estamos comprometidos y convencidos de que la persona indicada para este plantel es el profesor Alfredo, llevamos año y medio con nosotros y sabemos lo que queremos hacer y para dónde apuntamos, lo que todos queremos es seguir mejorando”.



También reconoció que los rivales les siguen llegando con alguna facilidad: “En el trabajo defensivo estamos medio endebles, cualquier situación del rival nos está costando y nos está convirtiendo, y eso deja que tenemos que mejorar, hoy hemos trabajado mucho en el tema defensivo, es verdad que el año pasado solo nos hicieron 11 goles antes de iniciar los cuadrangulares, hoy tenemos 7, lamentablemente nos está costando. El balance defensivo es fundamental y ojalá que el domingo podamos volver a mantener el arco en cero, que eso nos asegura estar más cerca de ganar y les da confianza nuestros compañeros de delantera para poder sumar nuevamente de a tres, que es lo que todos queremos”.



Por los lados del cuadro aurinegro, que cuenta con un técnico estudioso como Hubert Bodhert, hay que tener cuidado con jugadores desequilibrantes como Estéfano Arango, Cleider Alzate, y el goleador Bayron Garcés, que atraviesa un momento positivo. Su arquero, José Luis Chunga, también viene como uno de los menos vencidos del certamen.



Datos en el previo



Deportivo Cali tiene tres partidos invicto contra Alianza Petrolera en Liga (1 victoria, 2 empates). Esto tras haber perdido los anteriores cuatro al hilo ante este rival.



Alianza Petrolera tiene apenas una derrota en sus últimos siete encuentros por Primera División (3 triunfos, 3 empates). En estos siete partidos, ha podido al menos anotar un gol ante sus rivales. Sin embargo, la derrota mencionada, es el resultado más reciente, 1-2 ante Envigado en calidad de visitante.



El cuadro verdiblanco tiene seis partidos consecutivos fuera de casa recibiendo al menos un gol en el campeonato (2 victorias, 4 derrotasD). Son 12 en contra en este intervalo (2 en promedio por partido). En los siete partidos anteriores fuera de casa, había recibido únicamente tres (4V 3E, 0.4 en promedio por partido).



Bayron Garcés, de Alianza Petrolera, es el máximo goleador del torneo (4, con Brayan Fernández, de Bucaramanga). El 66,6% de sus remates fueron al arco, líder entre los que hicieron más de 10 disparos.



Harold Preciado es el futbolista que más remató en este certamen (junto a Harrison Mojica de Millonarios) con 18 disparos, pero solo dos de ellos fueron al arco: esos dos, sin embargo, terminaron en la red.



Estadio: Daniel Villa Zapata (Barrancabermeja)



Domingo 22 de agosto



Hora: 6:05 p.m.



Transmite: WIN Sports +



Árbitro: Luis Matorel (Bolívar)



Asistentes: David Fuentes (Cesar) y Danilo Sarmiento (Boyacá)



Probable formación:



Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Andrés Balanta (Juan Camilo Angulo), Hernán Menosse, Jorge Marsiglia, Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Andrés Colorado, Michael Ortega (Franco Nicolás Torres), Jhon Vásquez; Ángelo Rodríguez, Harold Preciado.



D.T.: Alfredo Arias.



Alianza Petrolera: José Luis Chunga; Juan Vélez, Carlos Pérez (Luciano Ospina), Jaider Riquett, Leonardo Saldaña; Juan Portilla, Julián Guevara, Estéfano Arango (Luis Angulo), Cleider Alzate (John Pérez); Bayron Garcés, Pablo Bueno.



D.T.: Huberth Bodhert.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces