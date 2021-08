'En las áreas volvimos a fallar': Arias tras derrota contra Nacional

Deportivo Cali cayó 2-0 frente a Nacional en Medellín este sábado por la cuarta fecha de la Liga BetPlay II-2021 y las críticas de los aficionados verdiblancos al técnico Alfredo Arias fueron el común denominador.

Esta derrota envío al cuadro vallecaucano de la séptima a la duodécima casilla, pero la preocupación está en el funcionamiento colectivo, ya que a la repetida falta de definición –que ha sido desde que llegó al club y no ha encontrado mejoría ni ha acudido a otras fórmulas con un entrenador específico– se agregaron los errores cometidos en contención y defensa, en las que se vio seriamente comprometida la tarea de marcación y al arquero Guillermo De Amores.



Como responsable del plantel, Arias afirmó en la rueda de prensa posterior al compromiso que “en el primer tiempo nos faltó juego, en el segundo tiempo lo tuvimos, pero en las áreas nos está faltando y volvimos a fallar. En el primer tiempo tuvimos chances, incluso tiros en el palo, pero Nacional tiene esa y convierte, es efectivo, llega y te mata”.



También manifestó que “en el segundo jugamos mejor, salimos a buscar el partido, a presionar. Mis jugadores hicieron un gran esfuerzo porque en cada pelota tenían que correr mucho y perdimos otra vez opciones, tuvimos chances, que recuerde, Preciado tuvo dos, Darwin una y Gastón otra. No las convertimos y cuando más merecíamos, Nacional es un equipo que juega bien y más en ganancia”.



El entrenador se ratifica en que produjo las opciones necesarias para convertir: “Nacional con un tiro de lejos nos convirtió el segundo gol. Nos vamos con las manos vacías, seguramente tristes, hoy el vestuario es de tristeza porque siempre queremos ganar, tenemos que trabajar más y ratificar lo que hemos hecho bien, no hay otra cosa”.



Acerca de la polémica decisión de ubicar como titular al juvenil Juan David González en un partido tan importante y con un rival tan exigente, respondió: “A todos nos tocó debutar y hoy fue el día de Juan David. El muchacho había mostrado muy bien las cosas en los entrenamientos y algún día le tenía que tocar. Para mí era el más idóneo para cumplir esa función, teníamos a Balanta de lateral derecho y sabíamos que por ahí cargaba el juego Nacional, González es un extremo, pero ha jugado también de lateral, pensé que tenía que cargar esa zona y darle ayuda a Balanta para poder controlar ese lugar que para mí es muy fuerte de Nacional con Andrade, Banguero, Candelo, Jarlan y Duque, que aparte de tener buena técnica es profundo, El gol lo encuentran así, no copamos bien los espacios, fuimos al hombre, no al espacio”.



Sobre el mismo tema añadió que “la juventud a veces nos juega un poquito en contra, pero estoy muy conforme con él, dio todo el esfuerzo, ya después lo saqué porque el partido necesitaba otra cosa y no era justo que él pagara por algo que los mayores tenemos que los mayores somos los que tenemos los mayores errores”.



Después de ver esta decepcionante presentación, los aficionados esperan que Teófilo Gutiérrez engrane pronto en el andamiaje ‘azucarero’ y pueda entregar goles y formar sociedades para recomponer el camino, cuando a la Liga le quedan 16 fechas.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces