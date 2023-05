¿La renovación está cerca? Esto dijo Guimarães sobre su continuidad

América de Cali cumplió con uno de sus objetivos de la temporada. El equipo escarlata estará presente en la siguiente fase de la Liga BetPlay luego de sellar su clasificación en condición de visitante tras vencer a Atlético Huila por 0-2.



América aún debe disputar dos partidos en el presente semestre y en rueda de prensa previo a enfrentar a Once Caldas, que se jugará en el Pascual Guerrero el próximo domingo, Guimarães dio avances de su continuidad. El entrenador enfatizó en que su paso por el equipo ha sido bueno, sin embargo, la decisión no depende de él.

“El que tiene la palabra es el club, que ha dicho por parte de su presidente, en algunos medios, que quieren esperar hasta el final y nosotros no tenemos ningún problema con eso. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados hasta que ese momento llegue porque tenemos que mirar hacia el futuro nuestro en caso de que no llegara una oferta del club en la que todos quedemos contentos”, dijo Guimarães en conferencia.



“Estamos muy contentos de estar acá, toda la vivencia con América es maravillosa y esperamos que esto se pueda prolongar no por un periodo corto sino por un periodo mas largo, pero no está en nosotros. El club tiene todo el derecho de tomarse el tiempo que quiera tomarse”, añadió.