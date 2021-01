Alexandre Guimarães y el análisis tras la goleada al Pereira en Liga

Atlético Nacional fue de menos a más y logró imponerse 5-2 sobre Deportivo Pereira, en la tercera fecha de la Liga I-2021. Al final del partido, el técnico brasileño Alexandre Guimarães habló sobre el desarrollo del partido y la manera en la que el conjunto verdolaga regresó a la victoria y al gol, tras dos partidos donde la derrota y la ausencia de marcar, opacó el momento del conjunto antioqueño.

“No solo en el segundo tiempo, durante los noventa y pico de minutos que se jugaron, lo hicimos bien. En el primer tiempo tuvimos el castigo que fueran contundentes en dos opciones claras que tuvieron. En la segunda parte, los jugadores entendieron qué hacer para tener al rival amarrado atrás. A pesar de irnos en contra del marcador, estaba satisfecho con el rendimiento del equipo, me estaban dando muestras de lo que queremos, cómo empezamos el juego y como lo vamos transformando”, indicó Guimarães.



Además, “en el segundo periodo pudimos hacer modificaciones porque la cancha nos permitió hacer el juego que queríamos hacer. Estoy tranquilo, porque los jugadores me transmiten esa serenidad de lo que debemos hacer, debíamos ganar, ser arrolladores cuando se pueda, pero ya está, nos concentramos en el partido del martes en Pasto que será muy duro y ser ecuánimes mentalmente tanto en las victorias como en las derrotas”.



Redondeando el tema de análisis, Alexandre remarcó que “en los dos tiempos supimos jugar y con quiénes jugar. Por eso lo que practicamos en la semana, más las transformaciones que necesitábamos, logramos realizar muy buenos automatismos. En la manera de entrenar y jugar, somos conscientes que este es apenas el cuarto partido y a medida que avancen los partidos, seguramente conseguiremos una mayor fluidez”.



El estratega declaró que “me gustó el funcionamiento del equipo durante todo el partido, encontramos movimientos y espacios para conseguir la efectividad en el segundo tiempo, lo que no habíamos podido tener en el primer tiempo. Defensivamente venimos en ascenso, quizás en los partidos anteriores fuimos castigados con la efectividad del rival, pero es fútbol y creo que, en este partido, sacando la contundencia del rival, el equipo controló el partido”.



Guimarães opinó sobre el planteamiento de su conjunto que “el equipo ha ensayado diferentes alternativas, dependiendo de los jugadores que tenemos. Buscamos tener una salida más limpia, más profundidad. Pero, insisto, lo que más me gustó del equipo fue la aplicación de los jugadores dependiendo lo que exigió el juego”.



Finalmente, explicó sobre la función de Yerson Candelo como lateral derecho. “Con Yerson (Candelo) queríamos controlar una situación, teniendo dos delanteros y con sus características, buscábamos ensanchar la cancha, para hacernos fuertes con nuestras dos ‘torres gemelas’”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8