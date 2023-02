Guimaraes: ‘Vamos a enfrentar a un equipo que sabe a lo que juega’

América de Cali culminó su preparación, para recibir en la noche de este sábado al Envigado, por la sexta fecha del primer semestre de la liga, esperando sumar una nueva victoria para seguir en la parte alta de la tabla de posiciones. En atención a los medios de comunicación, el técnico Alexandre Guimaraes comentó que jugadores están a disposición, de los que estaban con molestias físicas.



“John García no ha entrenado, ha hecho la recuperación nada más, por lo tanto, no está disponible. Luis Paz ha entrenado durante la semana sin problema, así que probablemente esté dentro la lista de los convocados. Andrés Sarmiento no queremos arriesgarlo, ha entrenado ya, pero después de este partido vamos a tener varios días”.



Espera que el equipo pueda hacer un buen juego: “en América no hay tranquilidad nunca, nosotros estamos claros que para seguir este buen paso, tenemos que seguir ganando. Debemos ganar el partido del sábado que va a ser muy difícil, porque Envigado es un equipo que no para nunca. Así que nosotros debemos de hacer un muy buen partido, no tenemos nómina de visitante o de local”.



No arriesgaran mucho a Adrián Ramos y Juan Camilo Portilla: “todos los jugadores cuando salen de una lesión, nuestra manera de trabajar y de introducir, más teniendo opciones como las tenemos, es de ir integrándolos poco a poco sin forzarlos. Lo que no queremos nunca es poner algún futbolista de los que vienen saliendo de lesión, que tenga alguna recaída y eso pueda ser más largo todavía”.



Resaltó al equipo que tendrán enfrente: “tiene futbolistas profesionales jóvenes que están haciendo muy buen torneo, no han perdido hasta ahora, eso ya habla del compromiso que tienen, con la propuesta que les hace su entrenador. Nosotros vamos a enfrentar a un equipo que sabe a lo que juega, corre y nosotros ya jugamos contra ellos acá en pretemporada, pero sabemos a lo que nos vamos a enfrentar”.



Está contento con lo rápido que el grupo cogió la idea de juego: “ellos ya saben bien la manera de trabajar de nosotros, como nos gusta que reaccionen ante la posibilidad de jugar. Los jugadores referentes son también muy importantes, porque son los encargados de hablarle a los jugadores nuevos, de lo que tiene que hacer con respecto al esfuerzo, voluntad y sacrificio, y que ese es el equipo de jugador, es el que al hincha le gusta y se ve representado”.



Juan Andrés Arias

Corresponsal Futbolred

Cali