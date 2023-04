Guimaraes analizó empate ante Jaguares: 'Tristes pero estamos arriba'

América de Cali empató este domingo frente a Jaguares. Un 0-0 que dejó un sinsabor en el técnico Alexandre Guimaraes, quien valoró en charla con la prensa lo hecho por sus jugadores. Carlos Darwin Quintero sigue dejándolo sin palabras.

Balance del empate contra Jaguares: "Hoy nosotros hicimos todo lo que había que hacer para ganar el partido. Todo fue de acuerdo a lo que, no solo el rival nos iba planteando, sino también para mantener el grupo sano. Los números son apabullantes a nuestro favor y si a eso le agregamos que el equipo hoy salió sin nadie lesionado. Pudimos incorporar a dos jugadores muy importantes: Darwin y Sarmiento, viniendo de un parón por molestias y pudimos darles los minutos necesarios para que sigan con salud".



América no pudo convertir gol y rompió racha positiva: "Tuvimos muchos más opciones para volcar el juego a nuestro favor pero este es un partido de los que se puede jugar todo el día y la bola no entra. Estos partidos en un despiste hasta lo puede perder. El equipo tuvo la concentración para tener el control del juego y no permitir un despiste que pudiera aprovechar el rival. Esa era su apuesta. Nosotros nos vamos tristes por no poder ganar pero seguimos arriba en la tabla y el equipo se sigue mostrando sólido, permitiéndome rotar".



¿Qué le faltó al América para ganar?: "Pudimos tener un poco más de tranquilidad para el remate final o que fuera más sencillo, pero a veces el juego es así. Nosotros estamos mu tristes pero el equipo hizo absolutamente todo para ganar... La cantidad de remate que tuvimos. Ellos bloquearon muy bien, no es que no buscamos el remate".



Salida de Carlos Darwin Quintero y Facundo Suárez: "Darwin hasta este momento ya prácticamente va alcanzando los minutos de todo lo que sumó la temporada pasada con su equipo en la MLS. Nosotros lo tenemos que cuidar. Hizo su décimo partido y está jugando en una intensidad increíble y debemos cuidarlo porque no es ningún pelado. Es el mismo caso de Facundo que terminó el partido anterior con unas cuantas puntadas y tengo que cuidar a mis futbolistas para que aguanten hasta terminar el torneo. Quién no ve la importancia de estos jugadores en nuestro funcionamiento".



Cómo gestionar los partidos en abril: "El manejo es el mismo que hemos dado hasta ahora. Ver qué jugadores están en mejor estado físico para poder plantearlo de arranque o de cambio. La idea de nosotros sí está clarísima. Son pocas semanas largas y tenemos que enfatizar en algunas cosas como el balón parado. Tenemos que seguir y estamos arriba".