Mejía proyectó los cuadrangulares para Nacional: ‘hay un grupo fuerte’

Uno de los jugadores con autoridad para hablar de Atlético Nacional es Alexander Mejía, el volante barranquillero acumula nueve títulos con el equipo verdolaga y confía en el grupo que integra para competir en los cuadrangulares y llegar a la gran final de la Liga I-2022.

“Veo al grupo fuerte anímicamente, tenemos la alegría y es algo que no se puede perder en un equipo que quiere conseguir el título. La verdad es que nos ha faltado la contundencia de partidos anteriores, pero cuando un grupo está convencido de lo que quiere, es difícil que haya cosas negativas. Todos los días hablamos para que un mal comentario no influya en nuestro rendimiento o en nuestro pensamiento. Desde que el profesor asumió este reto, tenemos el objetivo de ser campeones, hay jugadores que vienen creciendo en su rendimiento y eso es lo que nos dará el plus para ser más fuertes. Nuestras alterativas nos deben ayudar para que el grupo esté de buena forma y recomponer el camino cuando un rival se encierre o nos salga a proponer”, remarcó.

Además, “estamos acelerados en asumir que en estos últimos juegos han sido un bajón para Nacional. El equipo, por el contrario, ha dado muestras de crecimientos. Hemos creado demasiadas chances, dominando el partido contra equipos que juegan en transición. Yo acepto las críticas de los hinchas por los resultados, pero no veo un bajón, estamos convencidos para pelear el título y el grupo está consciente de lo que nos estamos jugando, vivir el presente y aprovechar una oportunidad para reencontrarnos con el éxito”.

En lo personal, Mejía señaló que “antes de la lesión, tenía una continuidad donde me dio confianza y ritmo de competencia. Con el deseo de volver, pasé de cinco semanas de recuperación a tres. Uno desea siempre jugar, pero hay que estar preparados para aprovechar la oportunidad y darle una ayuda al equipo, no he tenido muchos partidos continuos, pero al compañero que está jugando hay que darles la fuerza, que mantengan un nivel alto, nosotros trabajaremos mucho. Los cuadrangulares van a ser muy exigentes y el que esté en mejor nivel, se llevará el gran premio. Mi responsabilidad es brindar seguridad en el mediocampo, pero los remates de media distancia son herramientas válidas para abrir opciones contra equipos muy cerrados. Cuando nos incorporamos en el campo contrario, circulamos bien, pero nos ha faltado definir la última jugada. En mi casa tengo una gran presión, porque mis hijos quieren que marque un gol y espero pronto darles esa alegría, ojalá sea en finales”.

Finalmente, analizó las estructuras de juego del equipo y ponderó el trabajo de Sebastián Gómez, uno de sus competidores por ser titular como volante de marca. “Dentro de una estructura, en un 4-3-3, 4-1-2-3, tenemos variantes en la mitad de la cancha. Donde el inicialista, si lo entrega todo, va a sentir confianza de los demás compañeros, bien sea para defender el resultado o buscarlo. Tenemos jugadores con muchas características en defensa y ataque, el rendimiento de Sebastián (Gómez) no me sorprende, lo conozco desde hace años, ha sabido esperar, sufrir, ha sido paciente, hoy tiene la oportunidad y ahora es uno de los capitanes, tiene liderazgo, le aporta al grupo. Yo he tenido mis oportunidades, hay un gran grupo, en el cual esperamos conseguir el objetivo del título”.

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8