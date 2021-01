Alejandro Toledo quiere aportarle toda su experiencia a  Envigado

Envigado Fútbol Club alista su segundo partido de la Liga I-2021, enfrentando a Deportivo Pasto y el delantero argentino Alejandro Daniel Toledo se imagina poder sumar minutos en ese encuentro, arrancando su carrera goleadora, la misma que emprendió en el ascenso de su país y que pasó durante muchas temporadas en Paraguay.

"Con los días, me había costado acostumbrarme a la altura, viniendo de jugar a nivel del mar, jugar en más de 1.200 metros, te cuesta. Pero ya estoy muy bien, aguardando la oportunidad para poder debutar. Hubo varias veces que tuve la oportunidad de venir, pero no se daba", destacó Toledo quien llegó al ‘naranja’ por recomendación de Francisco Báez, uno de los líderes en la defensa de la ‘cantera de héroes’.



Sobre lo que le sedujo para llegar al conjunto antioqueño, Toledo señaló que "me gustó el proyecto deportivo del club, los chicos que hay, tienen mucho talento. Aconsejo mucho a Jáder (Durán), es un buen 'pibe' y escucha mucho, sé que en la MLS le va a ir muy bien".



Finalmente, habló sobre lo que ha visto del campeonato, el comportamiento de los defensores y qué referentes ha tenido en el fútbol. “Poco a poco voy conociendo a los centrales, ellos también a mí. Me gusta mucho ir al físico, fabricando espacios. En cuanto a ídolos, me gustaba seguir a delanteros como Martín Palermo y Gabriel Batistuta, ellos han sido mis referentes".



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8