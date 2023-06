¿Se animará Gamero al 'Melena-Challenge'? Ojo a su rotunda respuesta

Millonarios aseguró este sábado su presencia en la final de la Liga Betplay I 2023, título que decidirá en un clásico contra Atlético Nacional.

El samario quiso darles a sus dirigidos todo el crédito, aunque ha sido su proceso de tres años el que finalmente está dando resultados con esta final, que podría deparar la estrella número 16 para el azul.



Mucho lo intentó y de hecho ya probó la felicidad de una vuelta olímpica pero como jugador, en 1988. Por eso quiere que sus pupilos también experimenten esa sensación.



Y justo en medio de las celebraciones aparecieron las cábalas que podrían usar los bogotanos para apuntar al título, en los partidos de este miércoles y el próximo sábado en la gran final. ¿Alguna particular del DT? ¿Qué tal si se anima a un 'melena-challenge', un corte de pelo que cambie radicalmente ese particular look que ha llevado toda la vida?



Se lo preguntaron en la rueda de prensa y el estratega respondió sin lugar a dudas: “Yo la verdad que siempre pienso es en dar lo mejor y que mi equipo dé lo mejor. Quiero este título para dedicárselo a mi familia, a la afición, a los directivos. Cábalas no tengo. Es de pensar cosas que no son de mi agrado, no. Ya yo dije, moriré con este pelo, moriré con las manillas”, dijo en medio de risas.



Así que no esperen un cambio extremo en la gran final, pero, si llega la estrella 16, no les extrañe una faceta eufórica que por ahora no ha mostrado Gamero en la Liga. Todo sea por un título...