Aciertos, errores y lesionados: Gamero tras la victoria de Millonarios

Millonarios consiguió una importante victoria en la Liga BetPlay tras derrotar a Atlético Bucaramanga por 3-4 y llegar a 19 puntos en la clasificación general.

Alberto Gamero, DT del equipo embajador, habló en rueda de prensa tan pronto finalizó el encuentro en el estadio Alfonso López, resaltó la labor de los suyos en ofensiva y manifestó su preocupación por los constantes errores en las jugadas de pelotas quietas, ya que por poco le cuestan los tres puntos. También se refirió a los jugadores que pidieron el cambio por una presunta lesión.

Aciertos: “Hicimos una buena presentación porque hacer cuatro goles de visitante no es fácil y hoy lo hicimos. Me voy feliz con el equipo, porque fueron tres puntos importantes para sumar en la tabla y la reclasificación. Me deja tranquilo el resultado, la elaboración del equipo, la mentalidad de venir a ganar.



Errores: "Intranquilo me deja las jugadas de pelota quieta, que estamos trabajando. El equipo estuvo a la altura ante un gran rival".

Lesionados: "Prácticamente, fue cansancio lo de Andrés Llinás, vino y jugó. Lo de Macalister Silva, él había sentido una molestia y es una prevención; y lo de Ruiz que fue un golpe en el tobillo derecho. Los 3 jugadores pidieron el cambio”, finalizó.