¿Se enredó la renovación de Gamero? DT aclara situación en Millonarios

Millonarios ganó con autoridad al Alianza Petrolera este miércoles en jornada pendiente. Doblete de Juan Pablo Vargas y tanto de Leonardo Castro para afianzarse en el liderato de la Liga Betplay I-2023. El albiazul es líder sólido y se ilusiona de cara a Cuadrangulares Semifinales.



Así habló el técnico Alberto Gamero tras el partido. Entre algunas cosas, habló de su renovación en Millonarios.

Balance del partido contra Alianza Petrolera: "Lo que teníamos proyectado es que este es un equipo con buena posesión de balón y tiene buen inicio de juego. Nosotros intentamos presionarnos y se nos salían por momentos. Después también empezamos a tener llegadas. Con el gol, nos hicieron el empate ellos, que se presta de una mala entrega y nos cogen mal parados. En el segundo tiempo el equipo entró más concentrado".



"Cuando saco a Ruiz, que también tenía esa idea de sacarlo a una banda, y tirar a Cataño por dentro. Ahí ya fuimos el Millonarios que conocemos, con mucha elaboración y muchas llegadas. El partido lo ganamos bien pero enfrentamos a un rival duro y complicado que también vino a buscar su clasificación".



En qué va la renovación de Alberto Gamero: "Con los directivos tengo una buena relación y yo tengo una propuesta en la mano. Hay interés en ellos y hay interés mío. Yo estoy feliz, estoy contento, viviendo momentos lindos. Lo que he manifestado es que no hay desespero ni hay prisa por eso, la intención mí está, y la de ellos está. En cualquier momento nos vamos a sentar y tengo una propuesta que me han pasado. Simplemente es hablar con ellos y por eso es la demora".



Estructura de juego ante Alianza Petrolera: "Un equipo no puede ser predecible. Nosotros nos sentimos cómodos en el 4-2-3-1 pero hay momento en el que el partido necesita otra cosa y que el rival que está al frente nos exige otra cosas. Hay que tener plan B y plan C. Hoy lo hicimos, y seguro vamos a tener partidos con dos en punta, vamos a estar variando. Yo siempre digo que cuando vayan a otra parte no se les haga diferente".



Sensaciones con la nómina de cara a Cuadrangulares: "En este torneo hemos clasificado con tres fechas de anticipación y eso es bueno. El año pasado hasta la última fecha en Barranca jugamos. Este semestre hemos tenido una nómina buena, larga y han respondido, y eso es lo importante. A pesar de perder con el equipo alterno en Manizales y Barranquilla, han respondido y tienen más partidos. A Millonarios le piden jugadores con experiencia y eso la dan los partidos. Estamos ilusionados y veo que el grupo responde, vamos a mirar bien qué vamos a hacer con los partidos que vienen ahora".