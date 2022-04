Ramos sobre poder clasificar: ‘confiamos en que podemos conseguirlo’

América de Cali no pudo desarrollar un buen juego en Medellín contra Atlético Nacional y cayó derrotado 2-0, por la fecha 15 de la liga, en el cual a partir de ahora están en una situación de mucha complejidad, para poder entrar en el grupo de los ocho. El delantero y capitán Adrián Ramos, analizó lo hecho por él y sus compañeros.

“En el primer tiempo Nacional hizo un buen partido, creo que se impuso y lo que nosotros habíamos planteado por ahí no funcionó y ganaron el partido. En el segundo tiempo se igualaron más las cosas y para nosotros, teníamos que hacer un gol para meter un poco más de presión al juego y no se nos dio, el equipo compitió mejor en el segundo tiempo y esto es fútbol, toca pasar la página, pensar en lo que viene, rescatar lo bueno que se pudo hacer hoy y mejorar en lo que no se hizo bien”.

Son conscientes que deben seguir trabajando para poder lograr un mejor resultado en el clásico: “el grupo es consciente en que necesitamos sumar de a tres para acercarnos a ese objetivo que tenemos principalmente, sabemos que es difícil como todo, pero confiamos en que podemos conseguirlo, obviamente ahora el próximo objetivo es ganar el clásico, sumar y esperar avanzar en la tabla de posiciones, no hay que pensar en otra cosa, que empezar a sumar de a tres e ir partido a partido, si vemos la situación por ahí urge la victoria y vamos a trabajar en eso, para poder conseguir ese objetivo, hay que pensar en el siguiente partido”.

Habló del trabajo de Nacional y de mejorar mentalmente para conseguir el objetivo: “influyó mucho el juego de Nacional en el primer tiempo, fue un equipo muy agresivo, que siempre buscó el arco contrario y nosotros por ahí no supimos contrarrestar esa situación de juego, nos tardamos, entramos en confusiones, por ahí las mismas ganas de querer hacer las cosas bien nos llevaros a tomar decisiones erróneas y esto es fútbol, tenemos que estar fuertes mentalmente con el deseo y las ganas de clasificar ganando los partidos restantes, hay que trabajar en esas situaciones, porque pueden pasar en el siguiente partido y tenemos que tener una mejor reacción y respuesta para podernos acercar a los objetivos que tenemos”.

Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15