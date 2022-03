Nacional venció 1-0 a Junior, escaló posiciones en la tabla de la Liga

Atlético Nacional derrotó 1-0 a Junior, por la octava fecha en la Liga Femenina 2022. En un partido complicado por la lluvia y una cancha pesada, Ana Fisgativa tuvo la llave del gol, para que las verdolagas sumen un triunfo que les permitió meterse en la pelea por un lugar entre los ocho.

Los primeros minutos tuvo como protagonista el conjunto verdolaga, quienes generaron un par de aproximaciones a través de María Fernanda Agudelo y Kelly Quiceno. Las visitantes, por su parte, recuperaron el control de la pelota, adelantaban líneas e intentaban acercarse al arco rival con remates de media distancia, especialmente de Laura Aguirre.



Al minuto 16, Daniela Montoya generó una nueva aproximación para Junior, pero su remate se fue desviado del arco verdolaga. Un minuto después, Laura Aguirre volvió a intentar, pero le faltó precisión a su remate.



A medida que avanzaban los minutos de juego, la lluvia tomaba protagonismo y el volumen de juego había bajado considerablemente. La posesión era repartida, Nacional presionando cuando no tenía la pelota, mientras que Junior atacaba por las bandas. Sobre el cierre del primer tiempo, Lorena Bedoya intentó de media distancia, pero la pelota nuevamente se fue desviada.



En la etapa complementaria, Nacional tomaba más decisión en ataque, mientras que Junior se sorprendió en defensa. Al minuto 7, Lina Martínez y Mariana Muñoz exigieron el pórtico visitante. Con el pasar de los minutos, el juego fuerte tomó protagonismo. Al minuto 21, la visita mediante un remate de media distancia, inquietaron a las verdolagas.



Al minuto 24, Nacional tuvo una opción muy clara de anotar a través de Katherine Osorio, quien no logró definir la pelota tras el pase de Lina Martínez, que ganó un duelo por el sector derecho del campo. Al 29, Jeimy Jaimes salvó nuevamente su portería con otro mano a mano, esta vez por parte de Daniela Tamayo. Un minuto después, Daniela Tamayo se perdió el gol, luego de no aprovechar un tiro de esquina.



La lluvia bajó y Junior adelantó líneas para atacar a su rival. Con más ganas, que precisión y el terreno de juego no ayudaba para la fluidez de la pelota. Sin embargo, Nacional pudo irse al frente del marcador, al minuto 44 tras un tiro de esquina y sobre el corazón del área, Ana Fisgativa con golpe de cabeza mandó la pelota al fondo de la red, desatando la emoción en todo el conjunto verdolaga.



Tras el gol, Nacional empleó dos cambios para potenciar el ataque. Junior buscaba el arco contrario, aunque faltaba precisión y elaboración. En tiempo de reposición, la panameña Anuvis Angulo tuvo el segundo gol, luego de un pase en profundidad de Lorena Bedoya, pero la atacante no logró definir con precisión.



Al final, las verdolagas sumaron una nueva victoria, escalando posiciones en la tabla de cara a la jornada libre que tendrá en la próxima fecha. Por su parte, Junior se estancó en la mitad de la tabla.



En la próxima fecha, Atlético Nacional tendrá jornada de descanso, mientras que Junior recibe en Barranquilla al Atlético Bucaramanga.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8