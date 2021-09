¡Gran final femenina EN VIVO! Cali vs Santa Fe: estrella 2021 en juego

¡Finalizó el partido en el estadio del Deportivo Cali! FELICITACIONES a las nuevas campeonas de la Liga Femenina.



Min 90+2: Ingresaron Paula Guzmán, Darnelly Quintero y Patricia Riascos. Salieron dos de las figuras: Manuela Pavi y Linda Caicedo.



Min 90: Se jugarán 3 minutos más. Cali 2-2 Santa Fe (global, 6-3).



Min 89: Deportivo Cali empieza el "toque toque" que se gana el "Ole" del público.



Min 86: Totalmente enloquecida la tribuna en los minutos finales. Los cánticos no se detienen.



Min 81: Remate de Korina Clavijo, de tiro libre, que sale ligeramente desviado sobre el travesaño.



Min 80: Tiro libre cerca al área de Santa Fe y amarilla para Mónica Ramos.



Min 77: Cambio en el local: ingresa Daniela Orozo sale Paula Medina.



Min 73: ¡Gran acción de Santa Fe! Jugada colectiva que pudo terminar en gol. Liana, a pase de Sara, remató por fuera.



Min 69: Santa Fe se tomó confianza y anima el partido. Quiere seguir acortando diferencia en el global (6-3).



Min 65. ¡Gooooooool de Santa Fe! Remate de Fany Gauto, que entra con suspenso tras la salida de Sepúlveda. 2-2 se pone el marcador.



Min 61: Se aproximó Deportivo Cali con Manuela Pavi, pero no tuvo fortuna al rematar.



Min 59: Cambio en Cali. Sale Farlyn Caicedo, ingresa Astrid Miquilena.



Min 55: ¡La sacó Sepúlveda! Tiro libre de Gauto, con destino de arco, y la arquera la sacó al córner.



Min 54: Se soltó Liana Salazar y provocó una falta muy cerca al área.



Min 49: ¡Goooooool de Santa Fe! Goooool de Liana Salazar. Centro de Gauto buscando a Sara Córdoba, pero apareció la 11. Cali 2-1 Santa Fe (6-2, el global).



Cambio en Santa Fe: ingresó Sara Córdoba en reemplazo de Amada Peralta.



¡Se inicia el segundo tiempo en la Gran Final de Liga Femenina 2021!



Min 45: ¡Finaliza el primer tiempo en el estadio del Deportivo Cali!



Min 43: Las cardenales siguen buscando espacios para instalarse en predios de Sepúlveda. 2-0 (6-1 el global).



Min 41: Santa Fe presiona y sigue buscando a través de la pelota quieta. Por ahora Cali defiende bien en cualquier pelota.



Min 39: Primera remate con destino a puerta para Santa Fe. Intentó Viviana Acosta y Sepúlveda se quedó con pelota.



Min 35: Santa Fe lo intenta con la pelota quieta. Gauto estrella el balón en la barrera.



Min 31: ¡Gooooooool del Cali! Goooool de Linda Caicedo! Le repite la fórmula a la portera Maritza López, definiendo por encima. 2-0.



Min 29: Segunda amarilla en Cali. Korina Clavijo fue amonestada tras un choque con Chacón.



Min 27: Buena aproximación de Santa Fe. Córner de Fany Gauto que llevaba peligro y Sandra Sepúlveda desvía con los puños.



Min 25: Las cardenales tratan de salir jugando desde propio campo, pero Cali corta cualquier conexión.



Min 22: Santa Fe empieza a activar sus bandas con Ivonne Chacón y Viviana Acosta.



Min 20: Gran conexión entre Linda Caicedo y Manuela Pavi, en busca del segundo. Nubiluz Rangel desarma la jugada.



Min 18: Primera amarilla para Santa Fe. Amada Peralta amonestada tras una fuerte entrada cobre Carabalí.



Min 15: Con la anotación de Linda, Deportivo Cali amplió la ventaja en el global: 5-1.



Min 13: ¡Goooooool del Deportivo Cali! Goooool de Linda Caicedo. Se deshizo de la marca de Leivis Ramos y definió por encima de la arquera.



Min 10: Santa Fe trata de llegar con volumen al último cuarto de cancha. Jorelyn Carabalí revienta la pelota.



Min 8: ¡Se salvó Santa Fe! Primera aparición del Deportivo Cali en predio rival. Remate que contuvo la arquera López.



Min 6: Primera amonestación en el partido. Paula Medina, del Cali, vio la tarjeta amarilla.



Min 5: Deportivo Cali controla la pelota en medio del campo. Luce bien parado en zona defensiva.



Min 2: Santa Fe con una propuesta ultraofensiva busca descontar en el global que está 4-1 a favor del Cali.



¡Suena el silbato de María Victoria Daza y rueda la pelota entre Cali vs Santa Fe!



Deportivo Cali jugará con su tradicional uniforme verde y Santa Fe lo hace con su indumentaria albirroja.



8:03 pm: Se inician los actos de protocolo en la gran final femenina. Se entona el himno de Colombia.



¡Salen los equipos al estadio del Deportivo Cali, que para esta final adoptó el nombre de Myriam Guerrero!



7:30 pm: Los equipos llegaron al estadio del Deportivo Cali una hora atrás. Todo está dispuesto para la gran final. La copa aguarda por sus dueñas.

Balón oficial final Liga Femenina 2021. Foto: DIMAYOR

Vea las nóminas titulares en Deportivo Cali y Santa Fe: