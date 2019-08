Llega la quinta fecha: se empieza a definir la Liga Femenina

Desde este sábado, con partidos el domingo y otros el miércoles de la siguiente semana, la quinta fecha de la Liga femenina tendrá una jornada apasionante para lo que podría ser las primeras clasificadas a la siguiente fase del campeonato.

Así se jugará esta fecha

Sábado 10 de agosto



10:00 a.m.: Orsomarso vs. Pasto (Grupo E): las pastusas están en la pelea por ser las mejores de su grupo y una victoria les serviría para seguir en la pelea. Las vallecaucanas ya no pelean por nada.



10:00 a.m.: Bucaramanga vs. Real San Andrés (Grupo C): Junior es líder con 10 puntos, pero las leopardas las siguen con 6 y las isleñas con 5. El que gane llega a la última fecha con posibilidad de pelear por ser líder.



2:00 p.m.: América vs. Cali (Grupo D): el clásico vallecaucano es la oportunidad para que las escarlatas peleen por el primer lugar contra Cortuluá. Si América gana se pondrá líder de su grupo con 13 puntos, tres más que las tulueñas.



3:00 p.m.: Once Caldas vs. Pereira (Grupo A): es el partido por le honor porque ninguno de los dos equipos tiene nada para pelear en este torneo.



Domingo 11 de agosto



10:00 a.m.: Fortaleza vs. Millonarios (Grupo B): las embajadoras necesitan un triunfo para llegar a la última fecha con la posibilidad de pelear por el primer lugar del grupo.



11:00 a.m.: Santa Fe vs. Equidad (Grupo B): las cardenales podrían ratificarse en la siguiente fase si ganan su partido y Millonarios empata o pierde.



Miércoles 14 de agosto



3:00 p.m.: Huila vs. Tolima (Grupo E): las opitas son líderes de su grupo y aspiran a seguir allí con un triunfo en el clásico del Tolima grande.



3:00 p.m.: Medellín vs. Nacional (Grupo A): el clásico podría definir al líder del grupo porque actualmente los dos equipos tienen 10 puntos.