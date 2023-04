Así vive Colombia el amistoso contra Francia: dura prueba para Mundial

La Selección Colombia Femenina prepara la cita más importante de su agenda, el Mundial de mayores de Australia y Nueva Zelanda, que se disputará entre los meses de julio y agosto próximo.

Y para ensayar todas las contingencias, nada mejor que un candidato a campeón mundial como Francia, el rival de este viernes 7 de abril, a las 2:10 p.m. (hora colombiana), en juego amistoso.



De eso habló la defensora Jorelyn Carabalí, a quien le lloverá trabajo contra las veloces atacantes francesas: “Estos partidos son de mucha importancia para nuestra Selección, enfrentarse a esta clase de equipos importantes que nos ayudarán a fortalecer nuestra idea, para afrontar el mundial y saber un poco más de los demás equipos que hay en los grupos... Hemos venido analizando lo que es Francia, son rápidas que tienen una idea de juego y que tienen jugadores que ya tienen un tiempo en su selección, así que la intención que ellas tienen no va a cambiar, además sabemos que encaran mucho en ataque así que nosotras trataremos de estar muy compactas en defensa y estar fuertes en la parte de adelante” dijo en rueda de prensa.



Su plan es claro: "Ellas siempre buscan tener la superioridad en el ataque y como equipo lo que quiere el profe es no dar ventajas ni espacios que puedan se aprovechadas. La idea es estar compactas, ya sea con una presión alta o un bloque bajo, lo importante es estar unidas con una buen línea en el mediocampo tanto en lo ofensivo como lo defensivo. Nosotros le daremos la lectura al juego dependiendo al rival y lo que vaya a proponer”.



Para la delantera Mayra Ramírez, responsable de la otra mitad de la tarea, el tema no es tanto el rival como el comportamiento propio: “Colombia tiene un juego muy característico de tener la posesión, tenemos extremos muy rápidos por las bandas y debemos aprovechar cuando ellas van al ataque dejan espacios por estas partes del campo que podemos aprovechar. Hay que tener calma a la hora de atacar", dijo.



“Francia es un equipo muy fuerte, físicamente son muy fuertes, pero todo dependerá del tipo de partido que tengamos. El fútbol a nivel europeo cambia un poco, va ser un partido con mucha intensidad en el que ambos equipos saldrán a buscar el resultado”, añadió.