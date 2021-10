Cali recibirá a la Selección Femenina: Colombia enfrentará a Chile

La Selección Colombia Femenina de fútbol de mayores se medirá este sábado (5:00 p.m.) a Chile en un partido amistoso de fecha Fifa, en la ciudad que espera convertirse en la casa del combinado nacional femenino en todas sus categorías.



Cali y el Estadio Pascual Guerrero levantaron la mano ante la Federación Colombiana de Fútbol y a partir de ahora empieza la gestión para recibir el visto bueno y acoger las damas en todas sus competencias internacionales.



Para el encuentro sabatino, el movimiento de boletería ha sido importante en las tribunas populares, al punto que en Norte y Sur se agotaron las entradas. De parte de la Secretaría de Cultura se tiene preparado un desfile con la participación de una gran cantidad de niños bailarines pertenecientes a las academias de salsa de la capital vallecaucana.



De las 20 convocadas inicialmente tuvo que salir del grupo la delantera Manuela Pavi, del registro del Deportivo Cali, quien este miércoles en el reconocimiento de la cancha del Pascual Guerrero sufrió un esguince grado I del ligamento colateral medial y ruptura completa del ligamento cruzado anterior hasta el tercio medio del mismo de la pierna izquierda, que la tendría cerca de ocho meses por fuera del campo.



Sobre el estado de la gramilla y las instalaciones del escenario sanfernandino, Nelson Abadía, seleccionador nacional, señaló que “formidable, el estadio está muy agradable para jugar al fútbol, es uno de los mejores estadios que he recorrido, gracias al fútbol he estado en muchos escenarios. El Pascual Guerrero es muy buen funcional y mucho más con los palcos, le dan una expectativa más grande a la gente y al fútbol, a las empresas, con lo cual le da la diversidad que se requiere al balompié”.



En cuanto al interés de Cali por convertirse en la casa de la Selección Colombia Femenina en todas sus categorías, respondió que “sería muy bueno, eso es muy diciente de lo que está haciendo la Administración Municipal, tienen este estadio y son aspectos importantes para esta clase de selecciones”.



Sobre el recibimiento que han tenido durante esta semana afirmó que “nos hemos sentido muy bien, volver a mi tierra es algo muy satisfactorio y Dios quiera que todo nos salga muy bien en este partido. Lo de los palcos es formidable, una idea muy importante del señor Alcalde y eso da muestra del proyecto que se tiene, a raíz de consolidar fuertemente lo que es Cali como Capital Deportiva de América”.



Acerca del amistoso, señaló que “un partido duro, pero sabemos de nuestra capacidad, de la condición de nuestras jugadoras, y lo más importante es que vamos a tener un compromiso para consolidar más el equipo hacia certámenes internacionales”.



Sobre el crecimiento de Colombia en el escalafón suramericano y Mundial, sostuvo que “lo que ellas han hecho ha sido importante, haber clasificado a Olímpicos, a Mundiales, haber sido medalla de plata en Panamericanos de Toronto, haber sido oro en Panamericanos de Lima ha aumentado más la confianza en ellas y saber que pueden conseguir esa serie de certámenes y de títulos y que son importantes en la historia de un jugador”.



Por su parte, Leicy Santos, jugadora del Atlético de Madrid, se mostró sorprendida en la rueda de prensa por algo que no conocía: “Me acabo de enterar que soy la ídolo de Pavi, para mí desde que ella llegó es una persona que transmite mucha alegría, mucha felicidad, es una persona que tiene la disposición de sacarte siempre una sonrisa y desde la concentración pasada que realmente me di cuenta del talento y la proyección que tiene, para mí fue una de las futbolistas que más me sorprendió. Ella sabe que tiene todo nuestro respaldo y todo nuestro apoyo, que sus compañeras de la Selección vamos a estar arropándola en todo este proceso que tiene, entendemos que son cosas que pasan y que todas estamos expuestas, pero que ella tiene un gran futuro, debe trabajar y tener la cabeza muy bien puesta para mentalizarse que debe estar acompañándonos ojalá en la Copa América o sino en un Mundial o en los Juegos Olímpicos”.



La talentosa volante agregó que “de mi parte siempre he tenido claro que aquí se juega a lo que el ‘profe’ Nelson Abadía siempre ha querido impregnar en el estilo de juego nuestro, es tener mucho balón y ritmo la mitad, así como mucho talento y acciones individuales de cada una. Este sábado vamos a dar un buen espectáculo y queremos salir a ganar”.



Por su parte, Liana Salazar señaló que “la Selección ha abierto las puertas para que haya una Liga y las que atrae todas las miradas para que vean que el fútbol femenino va creciendo y se va desarrollando más rápido cada año”.



Volviendo a la posibilidad de ser la sede de los combinados femeninos, añadió: “Para mí Cali siempre es una ciudad que está apoyando el deporte y al fútbol femenino, se podría decir que este sábado el estadio va a estar lleno, para nosotras no hay mayor satisfacción, emoción y sobre todo ganas de querer representar a Colombia de la mejor manera y ojalá con una alegría todos, y que el público que venga se vaya más que satisfecho de ver a su Selección Femenina ganar y soñar con hacer cosas grandes en el fútbol mundial”.



En tanto, Linda Caicedo aseveró que “las ligas que se han realizado han ayudado a mejorar el colectivo, en la Selección se han dado muy buenos partidos, el fútbol femenino ha evolucionado muchísimo, no queremos llegar hasta aquí, hay muchas cosas por mejorar y por lograr. Queremos dar este sábado un buen espectáculo para que se crea más en el fútbol femenino en Colombia”.



Probable formación:



Selección Colombia: Catalina Pérez (Derly Castaño); Carolina Arias, Daniela Caracas, Daniela Arias, Manuela Vanegas; Mónica Ramos, Carolina Arbeláez, Daniela Montoya, Leicy Santos; Linda Caicedo, Mayra Ramírez (Tatiana Ariza.



D.T.: Nelson Abadía.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces