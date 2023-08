Jenni Hermoso se rio del beso de Luis Rubiales: filtran video

No para la polémica por el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en el medio de la consagración de la selección española en el Mundial Femenino 2023, pues la indignación se ha tomado a las futbolistas y a la sociedad española.



En las últimas horas se filtró un video que muestra a las jugadoras del plantel, incluyendo a la denunciante, riéndose de lo ocurrido en un tono de celebración mientras regresaban en micro hacia su hotel en Australia.



Las imágenes, filtradas por el periodista Luis Alvise Pérez, muestran a Hermoso, botella de champagne en mano, mostrando el video a sus compañeras en tono jocoso, haciendo una comparación con el beso que se dieron Iker Casillas, exarquero de la selección masculina, con la cronista Sara Carbonero, su entonces novia, después de ganar el Mundial Sudáfrica 2010. “Emocionado y tal, viene y me ha cogido así”, describe la número 10 el momento, gesticulando con la forma en que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le agarró la cabeza con ambas manos antes de besarla.

El ambiente agradable continúa mientras las jugadoras cantan “¡Beso, beso!” y “¡Presi, presi!” una vez que ingresa Rubiales al micro, quien pide que dejen de filmarlo: “A ver, parad, quita que me da vergüenza”.



Cabe destacar que, una vez que se gestó la renuncia de 81 jugadoras al equipo nacional, incluyendo la de Hermoso, la volante hizo referencia tanto a los festejos como al video desde el vestuario, que el propio Rubiales señaló al intentar demostrar que el beso fue consensuado: “La situación me provocó un shock por el contexto de celebración, y con el paso del tiempo y tras profundizar un poco más en esas primeras sensaciones, siento la necesidad de denunciar ese hecho ya que considero que ninguna persona, en ningún ámbito laboral, deportivo o social debe ser víctima de este tipo de comportamientos no consentidos. Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte”.



Empecemos, @Jennihermoso:



1. ¿Por qué presumías con tus compañeras y posabas entre risas con el meme de tu pico con Rubiales?



2. ¿Por qué todas tus compañeras que ahora se escandalizan gritaron contigo a Rubiales “que se besen” en el autobús tras ver el “pico”?



3. ¿Por qué le… pic.twitter.com/7HjjdpJVLc — Alvise Pérez (@Alvise_Oficial) August 29, 2023

Al momento de compartir el video, Alvise Pérez, que en el pasado reciente recibió cuatro condenas por la vía civil por la difusión de imágenes íntimas de personajes públicos, fue muy crítico de la actitud de Hermoso en el video: “¿Por qué presumías con tus compañeras y posabas entre risas con el meme de tu pico con Rubiales? ¿Por qué todas tus compañeras que ahora se escandalizan gritaron contigo a Rubiales ‘que se besen’ en el autobús tras ver el ‘pico’? ¿Por qué le pediste un beso a Rubiales ‘de broma’ en el autobús, y te reíste cuando Luis Rubiales dijo ‘no, que me da vergüenza’?”, acusó el periodista, que luego remató: “Yo no quiero que ‘digas la verdad’ porque España hoy ya la sabe. Yo quiero que vayas a prisión”.