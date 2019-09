Polémica programación para los importantes partidos de Liga Femenina

Este martes se dio a conocer la programación de la semifinal de la Liga Femenina 2019, duelos que jugarán Millonarios contra América y Huila frente a Medellín.

La Dimayor confirmó los partidos para este fin de semana y, tal como lo había adelantado el presidente Jorge Enrique Vélez, los encuentros se jugarán a las 10 de la mañana.

7 de septiembre



Atlético Huila vs Independiente Medellín

Hora: 10:00 a.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid



8 de septiembre



Millonarios FC vs América de Cali

Hora: 10:00 a.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports

Aunque la justificación del directivo del fútbol colombiano es la reunión de las familias, durante este campeonato ha sido claro que esta hora no ayuda al espectáculo, pues jugar un encuentro en Neiva a ese horario no es favorable en ninguna categoría.

Aunque el encuentro en Bogotá es llamativo, la programación tampoco es consecuente pues al terreno de juego no se le darán más de 24 horas de descanso entre el clásico capitalino y el encuentro de la Liga Femenina.