Polémica por dineros del fútbol femenino: Dimayor vs. MinDeporte

Este sábado, en un video publicado por Fémina Fútbol se ve al presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, refiriéndose a los dineros que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Deporte, entregó al fútbol femenino. El directivo aseguró que “para poner las cosas claras, el Ministerio del Deporte dio solo 900 millones para el campeonato pasado”, y no 1.400 millones como había prometido para el fútbol femenino. Lo cierto es que una carta revelada por el ministro Ernesto Lucena muestra que cerca de 600 millones fueron devueltos.

Las declaraciones de Fernando Jaramillo se dieron en medio de una reunión del IDRD con los equipos bogotanos. Al conocer dicho pronunciamiento, la periodista Pilar Velásquez, citó en una publicación al ministro Ernesto Lucena, preguntándole qué había pasado con este recurso destinado al fútbol femenino.



Nathalia Prieto, exjefe de prensa del Cúcuta femenino y directora de Fémina Fútbol, dijo que en Dimayor no se ejecutaron los recursos completos y por eso devolvieron los cerca de 600 millones al gobierno. "Dimayor no los ejecutó completos y devolvieron 600 millones al gobierno. Ese dinero no llegó al Ministerio del Deporte directamente, sino que llegó al Ministerio de Hacienda y esos recursos se invirtieron en otra cosa".



"El @MinDeporteCol sólo dio 900 millones para el campeonato pasado", dice Fernando Jaramillo sobre los recursos aportados para la liga femenina pasada



¿no eran 1'400 millones?



El @MinDeporteCol no entregó los 1.400 millones que había anunciado, sino 1.500 millones.

Parte de los recursos, también era para la concentración de la selección Col sub17.

— Nathalia Prieto C (@nathalia_priet7) February 14, 2021

El ministro Lucena respondió a las dudas en su cuenta de Twitter y aseguró: "Me permito poner en conocimiento de la opinión pública la siguiente carta. Se explica por sí misma. El ministerio del deporte cumplió su palabra de entregar 1.500 millones para la Liga Profesional Femenina 2020".



En la carta que menciona el Ministro se habla de 1.500 millones de pesos distribuidos de la siguiente manera: $215.399.473 millones en apoyo a la liga profesional femenina y $27.892.154 millones para la concentración de la Selección Colombia Sub-17 femenina.



Y además se precisa que: “La suma de $531.708.373 no fue ejecutada, sin afectar el cumplimiento cabal del convenio; este menor valor ejecutado obedece, entre otros, al mejoramiento en las negociaciones con proveedores que resultaron en un menor valor que los precios inicialmente contenidos en el presupuesto de los proyectos del convenio. Dicha suma no será solicitada por la FCF”, infica la carta con fecha del 19 de octubre de 2020.