‘Nacional es un equipo que lucha hasta el final‘: María Peraza

Atlético Nacional se aferra a la ilusión de clasificar a las semifinales de la Liga femenina 2021. Las verdolagas consiguieron un empate valioso en Cali frente al América que las deja muy cerca del objetivo. Con un duelo clave en el horizonte contra las líderes Deportivo Cali y uno en casa frente al colero Bucaramanga, la zaguera venezolana María Alejandra Peraza habló sobre lo que dejó este encuentro y lo que deberán mejorar para el remate del grupo B.



“El empate es valioso para nosotras si no se puede ganar, este resultado es importante. Tenemos aspiraciones para seguir sumando en la tabla. Hay que estar más concentradas, conseguimos mejorar para el segundo tiempo y logramos sacar este empate que nos sigue dejando en zona de clasificación”, indicó la ex Millonarios.



En cuanto al trámite del encuentro, Peraza señaló que “considero que supimos manejar el partido, con un segundo tiempo superior. Controlamos al rival, tuvimos tranquilidad para conseguir el empate”.



Finalmente, detalló lo que deberán tener en cuenta para este remate del campeonato, en donde no hay margen de error. “Hay que mejorar la concentración, no podemos tener esas fallas. Fútbol tenemos, Nacional es un equipo que lucha hasta el final, tenemos dos partidos por delante y vamos a buscar los seis puntos en juego para conseguir la clasificación”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8