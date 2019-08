Hace historia: Medellín ganó el clásico antioqueño y avanzó de fase

Deportivo Independiente Medellín venció 1-0 al Atlético Nacional por la quinta fecha de la Liga Femenina 2019. Las poderosas mejoraron en su juego y les bastó aprovechar una oportunidad para liquidar el encuentro.



La parte inicial arrancó con un equipo verde saliendo en velocidad, mientras que las rojas se iba adaptando al terreno de juego. No había mucha claridad en las áreas, mientras que el partido iba tomando temperatura a medida que se llenaba la tribuna occidental del Atanasio.



Salvo dos ocasiones para cada equipo, con remates que pasaron lejos de los arcos de Sandra Sepúlveda y Katherine Tapia, el partido en su primer tiempo no tuvo mayores emociones.



En la etapa complementaria, Medellín ingresó a Paula Botero y Maireth Pérez, quienes mejoraron el juego del ‘poderoso’. Al minuto 17 y luego de una combinación de pases, Pérez abrió el marcador a favor de las locales quienes mostraban un juego más sólido.



Tras el gol, Nacional salió a buscar la paridad, pero no lograba ser profundas, hasta el minuto 32, cuando un remate de Katerin Castro pasó muy cerca del arco local.



Al final, Medellín controló el partido, aprovechó la ocasión más clara que tuvo, al técnico Carlos Paniagua le funcionaron los cambios y Nacional por más que intentó, no logró ser contundentes en el ataque.



La próxima fecha, Independiente Medellín recibe en el Atanasio al Once Caldas. Por su parte, Atlético Nacional visita en el estadio Hernán Ramírez Villegas al Deportivo Pereira.



Síntesis



Independiente Medellín 1-0 Atlético Nacional



Independiente Medellín: Sandra Sepúlveda; Manuela Vanegas, Katherine García, Tatiana Castañeda, Laura Aguirre; Geraldine Cardona, Oriánica Velásquez, Naila Imbachi, Melissa Rivas; Mayra Ramírez, Yisela Cuesta.

Cambios: Paula Botero por Melissa Rivas (1 ST), Oriánica Velásquez por Maireth Pérez (1 ST), Aura Hoyos por Tatiana Castañeda (30 ST).

D.T.: Carlos Paniagua.



Atlético Nacional: Katherine Tapia; Daniela Tamayo, Laura Tamayo, Lorena Bedoya, Ana Fisgativa; Carolina Arbeláez, María Helena Hurtado, Susana Álvarez; Leysi Pulgarín, Estefanía González, Estefanía Cartagena.

Cambios: Viviana Múnera por María Helena Hurtado (14 ST), Katerin Castro por Susana Álvarez (23 ST), María Agudelo por Estefanía Cartagena (40 ST).

D.T.: Diego Bedoya.



Goles: Maireth Pérez (17 ST) para Independiente Medellín.



Amonestadas: Geraldine Cardona (13 PT), Aura Hoyos (41 ST) para Independiente Medellín. María Helena Hurtado (7 ST) en Atlético Nacional.



Expulsadas: no hubo.



Figura: Paula Botero.



Árbitro: Andrea Chavarría.



Partido: bueno.



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 9.000 espectadores aproximadamente.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín