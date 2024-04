Mayra Ramírez, el terror de las rivales en Inglaterra: así sorprende

Mayra Ramírez espera regresar de la mejor forma con Chelsea para este cierre de la Women's Super League, donde el equipo londinense (a falta de un partido) está segundo con 43 puntos, por debajo del Manchester City (46 puntos), y le restan 5 encuentros por disputar.

Así mismo, la delantera colombiana ha estado presente con el conjunto inglés en cinco compromisos, de los que solo ha marcado una anotación desde su llegada al Chelsea en enero del 2024, y por parte de su DT, Emma Hayes, esperará contar con Ramírez para este cierre crucial.

Lo cierto es que la delantera colombiana ha sido un dolor de cabeza para las rivales en Inglaterra, ya que es una de las jugadoras que más faltas ha recibido en el campeonato (15), y según dicen en el territorio europeo, es una atacante que le genera miedo a varias defensoras.

Lo que está claro es que el Chelsea necesitará de Mayra Ramírez para este cierre de campaña, dado que actualmente dependen de sí mismo a falta de tener un partido pendiente que el Manchester City en la Women's Super League.

Al Chelsea le restan cinco encuentros de suma importancia, y esto es lo que deberá afrontar si quiere salir campeón de la liga inglesa femenina.

Miércoles 17 de abril: Chelsea vs. Aston Villa

Miércoles 1 de mayo: Liverpool vs. Chelsea

Domingo 5 de mayo: Chelsea vs. Bristol City

Miércoles 15 de mayo: Tottenham vs. Chelsea

Sábado 18 de mayo: Manchester United vs. Chelsea