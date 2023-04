¿Linda Caicedo está cargando demasiada presión? Palideció en amistosos

La Selección Colombia Femenina cerró la gira europea de amistosos, preparatorios para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda en julio próximo, con más dudas que certezas.

Y no fue por las derrotas que sufrió a manos de Francia (5-2) e Italia (2-1), que al final no deben ser determinantes cuando se trata de amistosos. E problema son las razones de preocupación que dejaron esos rivales, que son de primer nivel y son los que se encontrarán en la Copa Mundo.



Dos asuntos principales invitan a la incertidumbre: las dificultades defensivas, en el lateral derecho pero también en la sincronización del cuarteto posterior; y el tremendo trabajo que implica marcar un gol.



En el primer ítem, Colombia improvisó este martes contra las italianas a Ramos por la banda derecha, por donde atacaron siempre. ¿No hay jugadoras naturales para esa posición? Al menos una que convenza al técnico Nelson Abadía en esta convocatoria. Esa carencia hace que las centrales tengan que duplicar esfuerzos para tapar los huecos y abran otros carriles que las europeas explotan con goles.

¿Y los goles de Linda?

El asunto del gol, que apenas ahora se volvió un dolor de cabeza ahora y que parece tener nombre y apellido: Linda Caicedo.



La gran figura del fútbol femenino colombiano ha tenido un 2022 frenético: se destacó en el Mundial Sub-20, fue gran figura en el subcampeonato mundial Sub-17 (balón de plata), fue la estrella de la Copa América de mayores en su país y además firmó su primer contrato internacional, nada menos que con el Real Madrid. Y la constante siempre fue que de cara al arco rival era infalible y además tenía un pase excelso.



¿A dónde se fueron esas virtudes? Las extrañó Colombia, hay que decirlo en los dos últimos partidos pues contra Francia su partido fue más que discreto y contra Italia generó dos acciones de gol que desperdiciaron Bahr y Chacón. Pero ella, que siempre era la MVP, pasó inadvertida en este, el penúltimo ensayo, a 100 días de la Copa Mundo de mayores.



La realidad se puede ver desde dos puntos diferentes. En Europa, por ejemplo, creen que a sus 18 años está cargando con demasiada presión: "Lo cierto es que la jugadora lleva a su espalda una mochila con demasiado peso. A sus 18 años es la gran estrella de su selección y acapara todas las miradas desde su país en sus partidos con el Real Madrid. Tras un mes frenético, en el que ha tenido que aclimatarse muy rápido al ritmo de la Liga española y a los tiempos y horario español, la jugadora ha acumulado demasiado cansancio y presión mediática. Un crecimiento vertiginoso que está sobrellevando de la mejor manera", dijo la periodista Mayca Jiménez en el sitio Relevo.



Y puede ser. Son muchos cambios en muy poco tiempo y eso puede afectar su nivel. Pero desde Colombia, su tierra, la mirada puede ser distinta: con 15 años ya era goleadora y campeona de América de Cali, antes de los 18 había sido campeona de Liga con Deportivo Cali, era gran figura de la selección nacional por el desparpajo de su juego, la magia de su regate, la potencia de su remate, y si no había ido al exterior era solo porque no tenía la mayoría de edad. Presión soportó desde siempre. Es el destino de las grandes estrellas.



Por eso preocupa que haya pasado casi inadvertida en estos cruces que dan la medida de los obstáculos que se atravesarán en pocos meses y eso, tratándose de la gran figura, enciende una alerta. Falta tiempo y antes para la fantástica Linda hay otros desafíos con su club como el título de la Copa de la Reina. Pero la otra gran asignatura para mantenerse en la élite del fútbol femenino es la Copa de Australia y Nueva Zelanda. Y el ensayo, al menos para ella, no salió muy bien.













A su vuelta al Real Madrid le espera el tramo más decisivo de la temporada. Con el subcampeonato de Liga en juego, las blancas tendrán varias finales en el campeonato doméstico. Todo ello con el colofón de la temporada en la última semana de mayo, con la disputa de la 'final four' de la Copa de la Reina. En ella, Linda y el Real Madrid buscarán su primer título en el fútbol femenino español.