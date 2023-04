Colombia perdió el control y Francia dio su golpe de autoridad

La Selección Colombia femenina de mayores tuvo contra Francia en Clermont, uno de sus retos más importantes en amistoso femenino previo al Mundial que se jugará en Australia y Nueva Zelanda. La tricolor dirigida por Nelson Abadía no desentonó al ir ganando por dos goles en 50 minutos, pero después se desconcentró y terminó perdiendo 5-2.

Colombia salió con calma contra las francesas y con orden le cerraron los espacios a las dirigidas por Hervé Renard, quien no pudo descifrar el juego de las colombianas y de a poco fueron superadas por la tricolor.



Por ello, en el minuto 36 la defensora Daniela Arias logró definir gracias a la pelota quieta, pues con un cabezazo logró anotar y vencer a la portera Pauline Peyraud-Magnin, quien no pudo hacer nada para el soberbio gol.



Con ese gol, Colombia se fue ganadora en el primer tiempo y para el complemento llegó la lluvia de anotaciones en los dos arcos, donde las selecciones entregaron grandes emociones.



La ventaja la logró Colombia en el minuto 50 con Catalina Usme, quien marcó un gol de tiro libre y la envió a la escuadra de la arquera Pauline Peyraud-Magnin, quien pese a la estirada no pudo detener el potente remate de la jugadora de América de Cali.



Cuando todo parecía que Colombia se iba a llevar la victoria contra las francesas ante la superioridad, las superpoderosas cayeron en un bache de confianza y desconcentración que le permitió a Francia en menos de diez minutos empatar y a la vez remontar el 2-0 en contra que sufrían.



El primero de las francesas llegó a través de Cascarino, quien había acabado ingresar y terminó aprovechando un balón por el sector derecho para definir frente a Catalina Pérez, quien vio cómo su arco fue vencido por primera vez en el juego al minuto 51.



A partir del descuento, Francia logró empatar y remontar de manera rápida gracias a la histórica goleadora Eugénie Le Sommer, quien anotó doblete en un lapso de tres minutos aprovechando la desconcentración de las defensoras colombianas.



Colombia no volvió a aparecer en Clermont y Francia supo aprovechar ese lapsus donde la tricolor no reaccionó, logrando así poner el 4-2 Delphine Cascarino quien marcó de nuevo un golazo que terminó de sepultar todas las esperanzas de empate de las colombianas.



Cuando parecía que el juego terminaría con ese resultado 4-2, las francesas lograron el quinto gol Grace Geyoro, quien se fue en velocidad y aprovechó un pase al vacío para anotar de frente a Catalina Pérez.



Al final, la Selección Colombia femenina no pudo hacer más goles y tendrá que corregir, pues estaba ganando un juego controlado y después del primer gol de las francesas terminaron siendo superadas ampliamente.



Ahora, el próximo partido de Colombia como preparación al Mundial femenino en Australia y Nueva Zelanda será contra Italia el 11 de abril a partir de las 9:30 a.m., en territorio italiano.