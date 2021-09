¡Por la remontada! Nacional visita a Santa Fe en busca de la final

Atlético Nacional femenino visita a Independiente Santa Fe, por la vuelta de las semifinales en la Liga femenina 2021. Tras caer en casa en el encuentro de ida, las verdolagas sueñan con revertir el marcador y lograr su segunda final en su historia. Al frente están las cardenales quienes cuentan con ventaja en el marcador y van por el tricampeonato.

Más allá de la táctica y la estrategia, el técnico Diego Bedoya trabajó esta semana en la parte mental, motivar a las jugadoras con que pueden dar vuelta al marcador, entender que son fuertes y están preparadas para asumir grandes retos. Sin Lady Andrade por suspensión, pero con jugadoras claves como Lorena Bedoya, Yenith Bailey y la delantera Yisela Cuesta, Nacional buscará dar el zarpazo en suelo capitalino.



"En estos días de trabajo, desde esa lectura de juego, hemos buscado esa tranquilidad para afrontar ese partido. Sacar esa condición deportiva, que crean en sus capacidades. Hemos trabajado todo el año en altura y no va a pesar mucho, les tenemos mucha confianza para remontar", indicó el técnico Bedoya.



Además, "hubo falencias en la entrega de la pelota, hicimos un juego largo, directo que no somos muy fuertes. Más allá del trabajo de campo o la parte táctica, el trabajo ha estado por el lado de conversatorios, charlas, profundizar los errores, la recuperación. Esperamos recordar esos buenos juegos, desde la institución les damos toda la confianza".



En cuanto al rival, el técnico comentó que "Santa Fe es un equipo que hace transiciones rápidas, perdieron dos jugadoras por el tema de lesiones. Independiente si están o no, ya identificamos sus virtudes, debemos contrarrestarlas y con una buena tenencia de la pelota, podamos remontar la serie y avanzar de fase. Como visitante hemos sacado buenos resultados".



Nacional logró avanzar a su primera final femenina en Bogotá, algo que para Bedoya sirve como motivación para este juego. "Tenemos gratos recuerdos de Bogotá, allá clasificamos a nuestra primera final. Recuerdo que Lorena Bedoya marcó su primer gol de media distancia allá, le insistimos que tenga buenos lanzamientos y remates de media distancia. En este torneo tuvimos muchos goles de media distancia, por las características del rival es una fórmula interesante que podemos explotar".



El técnico habló sobre el crecimiento del proyecto deportivo y concluyó sobre las opciones que entrenaron como definir la serie por penales. "Resalto de este grupo el compromiso, la unión. De este proyecto iniciamos con la escuela de fútbol, en 2014 pasamos a las categorías formativas, en 2017 buscamos la proyección al profesionalismo y ahora comienza otro proyecto donde le apuntamos a un crecimiento integral. Además, hemos ensayado la serie de los penales, aunque una cosa es con presión y otra cosa sin presión. Ese momento pasa por el estado de ánimo".



Datos entre Santa Fe y Atlético Nacional



Por Liga femenina, Independiente Santa Fe y Atlético Nacional se han enfrentado en tres oportunidades con un saldo de una victoria para cada uno y un empate. Esta es la tercera vez que las verdolagas llegan al juego de vuelta por debajo en el marcador global, las dos veces anteriores fueron contra América de Cali en los cuartos de final de las ediciones 2019 y 2020, ambas ocasiones terminaron eliminadas. Sin embargo, la última vez que cerró en casa una llave, avanzó, fue en la semifinal de la edición 2018 y justamente contra Santa Fe.



Alineación probable



Atlético Nacional femenino: Yenith Bailey; Ana Fisgativa, Kelly Quiceno, Alejandra Peraza, Daniela Tamayo; Lorena Bedoya, Lizeth Ocampo, Mariana Muñoz; Allison Pahuana, María Fernanda Agudelo, Yisela Cuesta.



D.T.: Diego Bedoya.



Hora: 8:10 p.m.



Estadio: El Campín.



Árbitra: Yessica Villadiego (Córdoba).



T.V.: YouTube Dimayor y WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8