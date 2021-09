¡Duelo clave! Nacional recibe a Santa Fe por un cupo a final femenina

Atlético Nacional femenino recibe a Santa Fe, por la ida de la semifinal en la Liga femenina 2021. Encuentro a disputarse en el estadio Atanasio Girardot, este miércoles desde las 3:05 de la tarde. Luego de clasificar a esta instancia desde el grupo B, el conjunto verdolaga buscará un escalar un peldaño más en el campeonato.

Tras sortear la fase de grupos, antioqueñas y capitalinas se miden frente a frente en un juego fundamental para las aspiraciones continentales en ambas escuadras. Nacional pudo dejar en el camino al América de Cali y Medellín – Formas Íntimas, dos rivales que habían sido animadores del torneo y en el lado cardenal, fueron las dueñas del grupo A en una zona que compartieron con rivales complejos como La Equidad y Millonarios. El técnico Diego Bedoya confía en hacer un gran trabajo en una llave muy difícil.



"Vamos por un buen camino, son los resultados de 12 años de trabajo. Esperamos que las jugadoras puedan afrontar esta serie con mucha tranquilidad, madurez de sacar buenos resultados que nos permitan conseguir la clasificación", señaló el técnico verdolaga.



Sobre esta llave, Bedoya indicó que "seguimos trabajando por nuestro ADN, la idea de juego. A diferencia del 2018, es un grupo más joven, pero tiene grandes sueños. Son jugadoras que tienen experiencia en sus selecciones departamentales, es un equipo que ha entendido la estructura para conseguir los resultados. Con respecto al 2018, ese equipo era muy nuevo en su conformación, este ha estado evolucionando, madurando. Todo esto es un proceso muy bonito, que queremos seguir creciendo".



En cuanto al rival, el estratega precisó que "sabemos lo que es Santa Fe, cuenta con grandes jugadoras, muy buenas en ataque y buscan salir rápido desde atrás. Debemos tomar las precauciones necesarias para contrarrestar esas virtudes".



Además, "la concentración en el fútbol femenino es algo que estamos trabajando en todos los niveles, desde las categorías menores al equipo profesional. Nuestra propuesta de juego va de la mano con la tranquilidad que deben tener las jugadoras a la hora de afrontar los partidos".



Analizando las bajas del equipo, Diego comentó que "el grupo lleva dos partidos sin estas jugadoras (Lady Andrade, Manuela González, Estefanía González), han llegado jugadoras que nos han aportado y en ese sentido, el equipo no ha perdido fuerza en ataque. Afecta en la funcionalidad del grupo, pero no en el rendimiento. Lo de la sanción de Lady (Andrade) el club apeló y estamos esperando una respuesta positiva, ojalá la podramos tener, pero si no, tocará ver alternativas. Manuela (González) tiene una luxación, estamos esperando su evolución para determinar si podemos contar con ella en esa fase, aparte de Manuela, Estefanía y Lady, todo el grupo está disponible. Lizeth (Ocampo) tuvo una fatiga muscular, pero ya está bien".



El técnico resaltó que "dimos un paso más con respecto a lo que nos trazamos al inicio. El grupo tiene los pies en la tierra, con la mente clara en llegar a la final, vamos paso a paso, primero en ser finalistas y luego buscar el título. Trabajamos fuerte para alcanzar esos pasos".



Sobre lo que debe aplicar el equipo para imponerse en esta fase, Bedoya señaló que "Hemos venido mejorando en la toma de decisiones y la pelota quieta. En defensa hemos estado más sólidos y dentro del juego, se están encontrando esas parejas y esos movimientos para estar más coordinados. La concentración jugará un papel importante estos juegos. Hay que mejorar esa elaboración, las triangulaciones y llevar ese frente de ataque por amplitudes, para llegar de la mejor manera. Hay rivales que consiguen los goles con juego directo, son más frontales. Nosotros



apostamos por la posesión y elaboración que nos cuesta llegar, destruir es más fácil que construir. Nos quedan cosas por mejorar, vamos por ese camino para lograr más fácil los goles".



Datos entre Atlético Nacional femenino y Santa Fe



Curiosamente, la última vez que Atlético Nacional femenino y Santa Fe se enfrentaron en la semifinal de la Liga femenina 2018. En el juego de ida disputado en Ditaires, empataron 1-1, mientras que, en el juego de vuelta en El Campín, ganaron las verdolagas por 2-3, avanzando a la gran final.



Alineación probable



Atlético Nacional femenino: Yenith Bailey; Daniela Tamayo, Ana Fisgativa, Alejandra Peraza, Valeria Tangarife; Lorena Bedoya, Kelly Quiceno, Mariana Muñoz; Leysy Pulgarín, María Fernanda Agudelo, Yisela Cuesta.



D.T.: Diego Bedoya.



Hora: 3:05 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitra: Viviana Muñoz Durango (Valle).



T.V.: YouTube Dimayor y WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8