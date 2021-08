Cali recibe a Nacional y busca asegurarse en la semifinal de la Liga 

Un triunfo este martes (5:30 p.m.) en el estadio de Palmaseca dejará al Cali listo en la semifinal de la Liga Femenina BetPlay 2021, pero también lo clasificará como primero del Grupo B con 21 puntos, a falta del último encuentro frente al DIM-FI.



Pero es el mismo pensamiento que tienen las verdolagas, ya que una victoria les representaría llegar a 20 unidades y con esa cifra estarían más cerca de la penúltima instancia, ya que la diferencia con América son 3 puntos y 4 sobre el DIM-FI, además de que cierran con el eliminado Bucaramanga en Medellín.

Se trata del partido más atractivo de la jornada, ya que podría significar la obtención de un cupo y la puja siguiente por el otro.



Las anfitrionas, dirigidas por John Albert Ortiz realizan una campaña destacada, líderes desde el el comienzo del certamen y están invictas: 5 triunfos y 3 empates, 12 goles a favor y 5 en contra, aunque por su volumen ofensivo y opciones generadas les ha faltado mayor efectividad en los arcos rivales.



Se tiene una base importante con jugadoras como la guardameta Sandra Sepúlveda, Carolina Arias Vidal, María Camila Reyes, Kelly Ibargüen, Paula Medina, Linda Caicedo, Manuela Pavi y Farlyn Caicedo, además de otras experimentadas como Corina Clavijo.



FUTBOLRED habló con John Albert Ortiz, quien “estamos tranquilos, conocedores de los resultados que se dieron y pensando en nosotros”.



En cuanto a la actualidad señaló: “Bien, estamos tranquilos, contentos, conscientes del momento que vivimos, pero con los pies en la tierra pensando en Nacional y tranquilos por la parte médica, gloria a Dios no tenemos ningún caso y eso nos da un pie para contar con la nómina completo”.



Reconoce que el objetivo primario es asegurarse para la semifinal de forma anticipada, ganándole a Nacional: “Le apuntamos a eso porque la idea es estar tranquilos, entrar de primeros para a partir de allí finalizar en casa. Sabemos que ganando somos primeros y somos inalcanzables en el primer lugar. Eso también da tranquilidad para las jugadoras que no han tenido muchos minutos poder darle un poco de rotación por cansancio y por rotación de las otras, eso se está planificando, pero siempre con los pies sobre la tierra”.



Del cuadro verdolaga expresó que “Nacional viene remontando, más allá de los resultados, ganó en Bucaramanga y el último partido con América que fue muy parejo y de pronto ellas contaban con la victoria, pero no se les dio. Más que la necesidad que tiene, sabemos que es un equipo fuerte, bien trabajado, nos imaginamos que como todos nos tienen bien estudiados, sabemos que le apuestan a la pelota directa y contra esas cosas hay que trabajar, hemos trabajado para no asumir los riesgos y no es fácil para ninguno de los dos”.



Refiriéndose al juego aéreo del cuadro paisa expresó: “Tienen una jugadora atrás, Quiceno, que lanza de área a área, llegan muy bien arriba a la segunda pelota, son tres acciones en una, cuando te lanzan hay que estar atento al rebote y si no se gana hay que tener mucha más atención, tienen muy marcado eso y por ello hay que tomar precauciones”.



En cuanto a haber consolidado un onceno titular aseveró que “fue algo que nos marcó, que gloria a Dios se nos dio, no por el azar, más por el trabajo, la mano de Dios se hizo presente. Contra Bucaramanga, con muy buen fútbol, balón al piso, triangulaciones y algunas variantes encontramos un equipo y en el partido siguiente, el clásico, sumamos 6 puntos y a partir de allí logramos un conjunto hasta ahora”.



Sobre la sanción a Lady Andrade en el rival dijo que “para ella es una lástima porque es una buena jugadora, he tenido la oportunidad de compartir con ella, me parece que es una buena muchacha, lástima por el momento que está viviendo, por la acción que tomó en la calentura del partido, se apresuró, no sé hasta qué punto la Dimayor quiere ser ejemplarizante con las siete fechas, porque también hay cosas que se pueden medir y a las que se le puede dar manejo, pero creo que si era para dar ejemplo les quedó bien y ahora hay que asumirlo, igual no podemos pasar por alto cuando son agresiones así”.



El entrenador ‘azucarero’ anuncia que Cali volverá a ser fiel a la posesión y a mantener su idea de juego. “Por ahí el estilo se pierde cuando el rival viene a hacer cosas diferentes y hay que ajustarse a todo, esa es la versatilidad de los equipos, si Nacional nos pone un juego directo, entendemos que hay que apostarle a un juego igual algunos minutos y después retomar nuestro modelo. Esa ha sido la clave nuestra, muchos equipos se quedan con un plan B, pero nosotros hemos tenido variantes, por allí no hemos sido muy claros con todo lo que se ha podido crear, pero también habla bien del equipo, que llega bastante”.



Ortiz se despidió con una solicitud al arbitraje: “Uno no quiere ser malintencionado, pero en parte sí la verdad uno entiende que ellas también se preparan y entrenan, pero lo que muchas veces no quiere es que se corrija un error con otro, en ocasiones para compensar se comete otra equivocación y allí es cuando el partido se empieza a complicar y dañar. Esperemos por el bien del espectáculo que todo salga bien”.



Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)



Hora: 5:30 p.m.



Transmite: WIN Sports +



Árbitra: Paula Fernández (Asocafa)



Asistentes: Jenny Torres Pinilla (Bogotá) y Nataly Arteaga (Nariño).



Probable formación



Deportivo Cali: Sandra Sepúlveda; Carolina Arias, Jorelyn Carabalí, Kelly Caicedo, Kelly Ibargüen; María Morales, Paula Medina, María Camila Reyes, Linda Caicedo; Manuela Pavi, Farlyn Caicedo.



D.T.: John Albert Ortiz.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces