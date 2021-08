Cali le ganó 3-1 al Bucaramanga en Liga Femenina, debieron ser más

En un partido que debió terminar con una mayor diferencia de goles a favor, Deportivo Cali derrotó 3-1 este sábado al Bucaramanga por la sexta fecha de la Liga Femenina BetPlay 2021 en el estadio de Palmaseca, y consolidó con 14 puntos su liderato en el Grupo B, por encima de Medellín, Nacional, América y Real Santander.



Superioridad manifiesta dl elenco verdiblanco, que ratificó su buen momento con transiciones rápidas de defensa a ataque, liderada por una jugadora clave como Linda Caicedo saliendo detrás de las atacantes. Reconocimiento también para la golera Franyeli Rodríguez, quien tuvo una actuación destacada en el visitante.

Los equipos no salieron en el momento de los actos protocolarios y el comienzo del juego se demoró cinco minutos, como un llamado a la no violencia, un factor que aleja a todos del fútbol.



Bucaramanga generó muy poco y fueron escasas sus aproximaciones sobre el área de Sandra Sepúlveda, que regresó al pórtico sin mayor exigencia de las delanteras ‘leopardas’.



Sobre el minuto 13, la 24 levantó un tiro de esquina desde la izquierda, la arquera Franyeli Rodríguez quedó a mitad de camino, no alcanzó Carolina Arias, pero sí Corina Clavijo para conectar el cabezazo y convertir el 1-0.



Linda Caicedo ensayó con un remate desde fuera del área y el balón pasó cerca del vertical izquierdo.



Cali intentaba, pero el rival no quería saber nada de tener la pelota. La fuerte temperatura obligó a una interrupción para hidratar y replantear el juego, porque el partido entró en una monotonía.



Una gran jugada individual de Linda Caicedo a los 29 increíblemente no terminó en gol cuando María Camila Reyes remató mal frente a la guardameta adversaria. Y luego fue Linda la que desperdició un centro preciso de Paula Medina desde la derecha.



A los 45, Caicedo fue hasta la última línea por izquierda, metió el centro al otro costado y Carolina Arias tampoco logró empalmar el balón.



Pero Linda por fin acertó tras una formidable acción en la que solitaria fue eludiendo rivales y a la salida de la arquera Rodríguez definió para el 2-0, a los 46.



El técnico local, John Albert Ortiz, incluyó en el inicio del segundo tiempo a Manuela Paví por Carol Cortés.



Caicedo volvió a aparecer a los 7 minutos para dejar el 3-0 tras un centro de María Camila Reyes, bajó el balón y lo ubicó en la parte superior de la red



Farlyn Caicedo tuvo para el cuarto a los 13 en una jugada colectiva, pero la arquera Rodríguez contuvo abajo.



Bucaramanga ingresó a María Martínez por Ányella Martínez a los 14 y luego Obeida Mendoza por Valentina Garnica.



Carolina Arias probó con una tijera y lamentablemente el esférico se fue desviado, a los 21.



Cali hizo más variantes: Astrid Miquilena y Daniela Orozco por Jorelyn Carabalí y Farlyn Caicedo a los 23.



Renata Arango enfrentó a Sandra Sepúlveda a los 26 minutos y cayó sobre la marcha por inercia, pero la árbitra Lorena Ceballos dio penalti que cobró la también arquera Franyeli Rodríguez engañando a Sepúlveda para el 3-1 a los 28. Con este gol se acabó el invicto de la golera antioqueña.



Renata Arango se fue lesionada a los 32 y la reemplazó Ana Casallas, pero fue poco lo que cambió el panorama para el conjunto que dirige Álvaro Herrera.



Con este resultado, el elenco ‘azucarero’ completó 14 puntos y se acerca a la semifinal del certamen.



En la próxima jornada, Cali visitará al América el miércoles 11 de agosto (8:00 p.m.), mientras Bucaramanga recibirá a Real Santander.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarcesCali