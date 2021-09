María Peraza con pasado rojo y presente verde, quiere repetir título

Fue parte de aquel primer campeón en la Liga femenina con Independiente Santa Fe en 2017 y ahora con Atlético Nacional quiere lograr ese mismo objetivo. Para María Alejandra Peraza el momento es aquí y ahora, respeta mucho a las cardenales, pero cree en que con las verdolagas volverá a alcanzar la gloria y volver muy fuerte a la Copa Libertadores, otro gran anhelo.

"Nos estamos preparando bien y esperamos que podamos lograr el paso a la final, no va a ser fácil. Va a ser una serie de mucha exigencia, Santa Fe es el favorito para llegar a la final, pero creemos en nuestro juego y en dar la pelea en esa serie. He soñado con volver a jugar una Copa Libertadores, estamos trabajando bien y con mucha ilusión de ser finalistas", indicó la zaguera venezolana en conferencia de prensa.



En cuanto a la clave para superar la serie, Peraza señaló que "es importante marcar en el juego de ida, conseguir una buena diferencia para el partido de vuelta en Bogotá. Santa Fe es un gran equipo, son muy fuertes, las hemos analizado bien".



Sobre su estado físico de cara a estos encuentros, Peraza comentó que "en la parte física me siento bien. Tuve una molestia en la rodilla, pero ya estoy bien, estoy disponible y con la mejor energía para afrontar este partido. Tengo una gran ilusión de llegar a una final. Ya fui finalista y espero repetir ese objetivo".



Además, "siempre busco aportarle al equipo, no solo en defensa, sino con goles. Me siento muy bien, muy contenta. Tenemos la responsabilidad de darle seguridad al equipo, me recibieron muy bien en el equipo y eso me motiva para seguir creciendo".



Finalmente, la jugadora está muy concentrada para este desafío en su carrera deportiva. "El festejo pasó, estamos muy concentradas en el reto que tenemos al frente. Sabemos del gran equipo que es Santa Fe, la exigencia que se viene, tienen grandes virtudes, no nos confiamos y esperamos asumir de la mejor manera esta serie".



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8