Las ‘diablas’ no pierden la fe y sueñan con una ‘manito’ en la Liga 

Las cuentas son claras: América de Cali está obligado a vencer este martes (5:30 p.m.) como visitante al colero, Bucaramanga, y esperar que Deportivo Cali haga lo propio ante Nacional en Palmaseca, aunque un empate en el duelo de verdes lo dejaría con respirador artificial hasta la última fecha de la Liga Femenina Betplay 2021.



No haber superado a las verdolagas en el Pascual Guerrero en la jornada pasada, que las tendría dependiendo de sí mismas, le puso gran expectativa al Grupo B. Esto quiere decir que la cabeza estará en Bucaramanga, pero el corazón en Palmaseca, ya que los dos compromisos se disputarán de forma simultánea en aras del juego limpio.

Deportivo Cali suma 18 unidades, Nacional 17, América 14 y el DIM-FI tampoco se resigna con 13. Un empate entre los dos primeros clasificará anticipadamente a las ‘azucareras’ y a las verdolagas con la primera opción del último tiquete, que se resolvería en la última jornada.



Sin embargo, el plantel que orienta Andrés Usme no pierde la fe con la convicción de obtener un triunfo que lo mantenga con vida y poder estar en la semifinal como lo ha hecho en todas sus participaciones en el certamen, con el agravante de que ahora no dependen de sí mismas. Enfrentarán a un equipo que ha perdido todos sus partidos, con 3 goles a favor y 18 en contra, aunque la mejor forma de respetarlo es aprovechar las opciones que le generen en el último cuarto de la cancha.



Las esperanzas están puestas nuevamente en la capitana, líder y goleadora Catalina Usme, el cerebro en la mitad y arma fundamental en los balones quietos y en movimiento, lo mismo que en futbolistas como Gabriela Rodríguez, Gisela Robledo y la artillera venezolana Joemar Guarecuco. O mejor, en todas quienes puedan ir arriba, pero sin descuidar la parte de contención.



Carolina Pineda sigue a la expectativa de si será alineada después de recibir 5 puntos de sutura en el labio, pero con todas las ganas de aportarle al equipo en este momento crucial.



Andrés Usme, entrenador escarlata, reconoció que es no tan fácil depender de otros resultados: “Nosotros en la cabeza lo único que tenemos es ganar, naturalmente no podemos esperar nada si hacer nuestro trabajo, lo más importante y en los que estamos concentrados es en mantenernos unidos, alegres, seguir trabajando con el mismo amor con el que lo hacemos a diario y obviamente hacer nuestra tarea, salir a ganar esos 6 puntos, que es lo que podemos controlar, ya lo otro dependerá de otras situaciones, igual tenemos la fe y la esperanza de que se nos van a dar los resultados para poder estar en las semifinales del torneo profesional colombiano”.



Sobre si ha pensado en Paula Villarraga para que debute y reemplace a Katherine Tapia, sostuvo que “Paula es una arquera que tiene una grandes condiciones al igual que Kathe, naturalmente y como lo hemos hablado, se trata de asumir los errores, de poder corregir en el día a día las falencias que se tienen, creo que Katherine aparte del error que presentó ante Nacional y al final nos costó el empate, ha tenido un excelente desempeño, como cabeza de grupo la respaldo a ella como a todas, vamos a ver cómo se presentan las cosas”.



Para rematar, aceptó que “la diferencia de gol va a ser fundamental, el torneo está apretado en puntos estamos cerca todos, es un remate de campeonato en el que no se pueden dar ventajas. En cuanto al rendimiento del equipo es complejo decir que estoy satisfecho, cuando estamos en una situación apretada para poder clasificar, pero creo que hay que ser mesurados en el tema, porque se han hecho muchas cosas bien, en la cancha veo un equipo que genera buenos comportamientos, fútbol ofensivo, con un despliegue físico importante, que termina imponiéndose siempre en cada cancha donde va, sea local o visitante, independiente del equipo que estamos enfrentando. La otra parte es que hemos cedido puntos importantes y cometido errores que nos han costado muy caro, errores puntuales, no sé si de concentración, digamos que son cosas en las que siempre tenemos que ir mejorando, pero me ha gustado el desempeño del equipo en varios aspectos”.



Estadio: Alfonso López, de Bucaramanga.



Hora: 5:30 p.m.



Transmite: WIN Sports +



Árbitra: Marcela Suárez (Bogotá)



Asistentes: Leidy Murcia (Bogotá) y Érika Sáenz (Santander).



Probables formaciones:



Bucaramanga: Franyeli Rodríguez: Melissa Murillo, Ányella Martínez, María C. García, María Martínez, Daniela Figueroa, Lisol Castillo, Angui Cano, Sindy Constante, Angie Téllez, Obeida Mendoza.



D.T.: Álvaro Herrera.



América de Cali: Katherine Tapia; Daniela Ospina, Daniela Arias, Tatiana Castañeda, Leury Basanta; Carolina Pineda, Sara Martínez, Catalina Usme, Gabriela Rodríguez; Gisela Robledo, Joemar Guarecuco.



D.T.: Andrés Usme.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces