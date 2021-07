Así se mueve el mercado de fichajes para la Liga Femenina 2021

Iniciando la semana, Dimayor dio a conocer el fixture de la edición 2021 de la liga femenina, que iniciará en julio y tendrá en acción a 11 clubes. Dos de los tres campeones que ha dejado el torneo, tendrán acción. El único ausente es Atlético Huila, que no participa desde 2020.

El grupo A estará conformado por Santa Fe, Millonarios, La Equidad, Fortaleza y Llaneros, mientras que el B lo integran Nacional, América, Cali, Bucaramanga, Medellín y Real Santander. Respecto a la pasada versión del torneo femenino, los únicos equipos que no estarán son Junior y Deportivo Pasto.



América y Santa Fe, los protagonistas de la pasada versión que terminó en el título de las leonas, fueron los primeros en iniciar su pretemporada. En relación a la salida y llegada de jugadoras, muy poco es lo que se conoce. A continuación hacemos un recuento de las altas y bajas anunciadas por los equipos.



Millonarios



Altas: Karen Murillo, Jessica Velásquez, María Nela Carvajal.

Bajas: Lina Arciniegas, Lizeth Aroca, María Peraza, Lina Gómez, María Morales, Tatiana Ariza, Manuela Acosta.



Deportivo Cali



Altas: Jhon Ortíz (DT), Sandra Sepúlveda, María Morales, Farlyn Caicedo, Kelly Caicedo, Verónica Arcila, Iranis Centeno, Carol Cortés, Laura Orozco, María C. Reyes, María Paula Guzmán.

Bajas: No se conoce



Atlético Nacional



Altas: Lady Andrade

Bajas: No se conoce



Independiente Medellín



Altas: No se conoce

Bajas: Sandra Sepulveda.



Santa Fe



Altas: Martiza López

Bajas: Daniela Solera, Ysaura Viso.



América de Cali



Altas: Ninguna

Bajas: Lizeth Ocampo, Manuela González.



Atlético Bucaramanga



Altas: Renata Arango, Franyely Rodríguez, Anllela Martínez, Ana Casallas, Natalia Pastrana, Laurys Roa.

Bajas: María Paula Guzmán.



La Equidad



Altas: No se conoce

Bajas: Vanessa Córdoba, Maritza López, Anllela Martínez.



Fortaleza



Altas: No se conoce

Bajas: Gavy Santos