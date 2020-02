Luz verde: así se jugará y estos son los grupos de la Liga Femenina

Luz verde para el arranque de la Liga Femenina 2020. En abril, la pelota rodará para las mujeres en la cuarta versión del campeonato colombiano para mujeres, un logro que se hizo esperar, pero que finalmente la Dimayor confirmó.



En reunión entre el ente y la Junta de Competencia de la Liga Femenina DIMAYOR 2020, se decidió el sistema de campeonato, calendario y reglamentación del torneo, que tendrá a 18 equipos en competencia.



Sistema de juego

Fase I

• 3 grupos – 6 equipos

• 10 fechas

• Partido ida y vuelta

• Avanzan los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros



FASE II (Cuartos de Final)

• 4 llaves

• 2 fechas

• Partidos ida y vuelta



FASE III (Semifinales)

• (S1 vs S3 = F1) – (S2 vs S4 = F2)

• Partidos de ida y vuelta



FASE IV (Final)

• F1 vs F2

• Partidos de ida – vuelta



Atención 🔴



🏃‍♀️⚽️En el mes de abril se dará inicio a la #LigaFemenina 2020, conoce el sistema de campeonato, calendario y reglamentación del torneo con 18 clubes confirmados. 🏃‍♀️⚽️



⚽️👉https://t.co/k3sj85TpGE pic.twitter.com/8N0vOop5pb — DIMAYOR (@Dimayor) February 20, 2020

Cada equipo tendrá 25 jugadoras inscritas y un máximo de 3 jugadoras extranjeras. Además, en cada partido se permitirán 7 suplentes.



La primera fase de la Liga iniciará el segundo fin de semana de abril y finalizará el último fin de semana de mayo. En la competencia habrá una pausa por la Copa América que se jugará en nuestro país, por esa razón el inicio de la Fase II (Cuartos de Final) será el fin de semana del 19 de julio y la gran final tendrá lugar el fin de semana del 23 de agosto.



Así están conformados los tres grupos de la Liga Femenina 2020

Grupo A

Atlético Nacional

Independiente Medellín

Once Caldas

Atlético Bucaramanga

Junior FC

Real San Andrés



Grupo B

Independiente Santa Fe

Millonarios FC

La Equidad

Deportes Tolima

Atlético Huila

Fortaleza CEIF



Grupo C

América de Cali

Deportivo Cali

Deportivo Pasto

Deportivo Pereira

Atlético FC

Orsomarso SC