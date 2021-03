¡EN VIVO! América, por la hazaña continental frente a Corinthians

América de Cali, campeona de la liga colombiana 2019 y subcampeona en 2020, se mide a partir de las 3:00 pm, nada más y nada menos que frente al campeón defensor del título continental, Corinthians. Las brasileñas marchan invictas en el campeonato y no han recibido gol. Ambas se midieron en la fase de grupos, partido que terminó 3-0 a favor del 'Timao'.



Las 'Diablas Rojas' buscarán sacarse la "espinita" del 2019, cuando se quedaron en la semifinal tras perder 4-0 frente a las brasileñas.





Min 90. Se jugarán cinco minutos más. América luce más ofensivo y quiere el empate.



Min 88. Doble cambio: Anlly Iglesias y Angie Riascos por Basanta y Ocampo.



Min 82. Corinthians aprovecha cualquier falta para quemar tiempo. Las brasileñas parecen conformadas con el 1-0.



Min 78. ¡Se equivocó la juez de línea! Acción ofensiva de América, prometedora, que invalidan por un fuera de lugar inexistente.



Min 77. ¡Por poco empata América! Tiro libre de Catalina Usme que se filtró para Daniela Arias. La arquera salvó.



Min 74. En América ingresan Gabriela Rodríguez y Joemar Guarecuco, por Bonilla y Robledo.



Min 72. Corinthians realiza triple modificación, el técnoc Arthur busca oxigenar su equipo, que no la ha pasado bien.



Min 66. Cambio en América: ingresó Manuela González, se retira Sara Martínez.



Min 64. Corinthians se apoderó de la pelota, América trata de reaccionar con un robo de balón.



Min 59. Remató Adriana y atrapó Katerine Tapia. Disparo, sin mucha potencia, y la jugadora brasileña se desahoga con un grito.



Min 56. ¡Gol de Corinthians! La capitana Tamires aprovechó un rebote y anotó el 1-0.



Min 55. ¡Intentó el Timao! Adriana sacó un remate a puerta, que salió por encima del travesaño.



Min 51. Insiste Corinthians, dos llegadas de riesgo, en los primeros minutos del segundo tiempo. América se defiende bien.



Ya rueda la pelota en los segundos 45 minutos.



¡Finalizó el primer tiempo! 0-0 entre Corinthians y América.



Min 43. Tiro de esquina ejecutado por Tamires, que lleva destino al arco, y Tapia rechaza con los puños.



Min 41. ¡Buen cierre de Lizeth Ocampo! el 'Timao' llegaba por ese sector y la lateral derecha salió a cortar la acción.



Min 38. ¡Qué buena acción colectiva de América! Se unieron Diana Ospina, Carolina Pineda y Wendy Bonilla, la defensa la manda al córner.



Min 33. Partido luchado tácticamente. Corinthians 0-0 América.



Min 30. ¡América se defiende con todo! Corinthians se instala en el último cuarto, pero no logra permear la defensa.



Min 25. ¡Atajó Katerine Tapia! Jugada a balón parado y cabezazo que detiene la arquera escarlata.



Min 23. A Corinthians le cuesta llegar al último cuarto y lo intenta de media distancia. Zurdazo de Tamires que se va desviado.



Min 21. Gisela Robledo, que ahora juega por banda izquierda, le ganó la espalda a una rival y sacó un débil remate.



Min 19. América juega con marca escalonada. Lizeth Ocampo y Diana Ospina, las dueñas de la banda derecha.



Min 18. El partido se desarrolla principalmente por banda derecha de América, izquierda de Corinthians. Ambos se sienten más cómodos por ese sector.



Min 15. Las colombianas están muy concentradas y ordenadas en defensa. No dejan espacios para el juego del Corinthians.



Min 13. América empieza a pisar predios de Borges. Centro desde izquierda, de Leury Basanta, que atrapó la guardameta brasileña.



Min 12. ¡La atrapa Tapia! La portera de América se cuelga por una pelota que llegaba desde sector izquierdo.



Min 10. América sigue insistiendo por derecha con Gisela Robledo; Corinthians recupera rápido.



Min 6. Atacó América y lo hizo por banda derecha con Gisela Robledo. Disparo desviado al arco de Tainá Borges.



Min 5. Tiro libre que Corinthians, que ejecuta Andressinha. La pelota se va a la línea final.



Min 3. América luce bien parado en defensa y tan pronto recupera la pelota busca el contragolpe.



Primeros 28 segundos y las brasileñas ya llegaron a predios de Katerine Tapia. Centro que terminó en poder de la arquera, sin problemas.



¡Rueda la pelota! Corinthians vs América, por la semifinal de Libertadores Femenina.



Minuto de silencio: por los héroes que luchan contra el Covid-19.



Salen los equipos al terreno de juego en el estadio Nuevo Francisco Urbano, de Morón.



Nómina titular de América: dos novedades importantes