¡A la final! América eliminó al favorito y campeón, Corinthians

América de Cali se clasificó este miércoles a la final de la Copa Libertadores Femenina edición 2020, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario frente al actual campeón, Corinthians, y derrotarlo 4-3 en la definición desde el punto penal, en el Estadio Francisco Urbano, de Buenos Aires, con la arquera Katheribe como gran protagonista al detener dos cobros.



Acertaron en sus cobros por Corinthians: Ingryd, Juliete, Adriana Leal; mientras que en América lo hicieron: Catalina Usme, Gabriela Rodríguez, Anlly Iglesias y Diana Ospina.

La arquera Tapia le atajó el cobro a Gabi Nunes sobre el palo derecho y se convirtió en la héroe del compromiso al quedarse con el balón en el último.



El conjunto brasileño inició con su filosofía de posesión y tocar el balón con mucha seguridad tratando de sacar al América de su sector defensivo y en ocasiones buscando la banda izquierda. Afortunadamente, la lateral Lizeth Ocampo estuvo inmensa.



No era fácil, o mejor, era casi una proeza que diera resultado el planteamiento del partido ante un rival que en los cuatro partidos anteriores había marcado 34 anotaciones, pero Andrés Usme optó por neutralizar a las brasileñas antes que atacarlas, y en el primer tiempo lo cumplió a cabalidad. Un remate de Tamires sobre el minuto 56 y otro de Joemar Guarecuco en tiempo de adición del complemento llevaron a una vibrante definición desde el punto penal.



La presión hecha por el conjunto vallecaucano hizo ver imprecisas a las paulistas, que vieron muy complicado entrar jugando en ese sector minado, pero también le propició algunas llegadas a zona de la arquera Tainá Borges.



Andrés Usme salió sin delanteras de área, dejando a Manuela González y Joemar Guarecuco en el banco, pero quiso sacarle provecho a la velocidad de Gisela Robledo ante las espigadas defensoras adversarias y ubicó a Wendy Bonilla más retrasada con funciones de sacrificio.



Ese bloqueo de intención de pase y marcar a las posibles receptoras dejó ver un equipo bien ordenado en la parte posterior y en su sector medular, evitando los remates que habitualmente ensaya Corinthians desde larga distancia.



La primera aproximación escarlata se dio al minuto 5 a través de Gisela Robledo en una jugada rápida por derecha, pero prefirió rematar al arco, desviado, antes que tocar con Catalina Usme.



En el minuto 23, luego de una llegada por derecha y un rebote, Tamires estuvo cerca de abrir el marcador con un derechazo desde fuera del área. Luego entraron en un borbollón tras centro de Andressinha y cabezazo de Victoria Albuquerque, pero hubo falta contra la golera Katherine Tapia.



El buen trabajo del doble bloque de contención rojo provocó que desaparecieran Andressinha y Gabi Nunes la creativa y la goleadora brasileñas. Carolina Pineda con su acostumbrada generosidad en marca y Diana Ospina sacrificándose para cortar los circuitos de las albinegras, se convirtieron en dos jugadoras de nota alta.



Fue tan difícil para Corinthians superar la estrategia escarlata que en los últimos minutos tuvo que devolver el balón hasta su sector defensivo para abrir espacios. El primer tiempo concluyó con empate a cero.



En la etapa complementaria el panorama no varió mucho. Leury Bassanta cometió una falta por su sector y recibió tarjeta amarilla sobre los 4 minutos.



Adriana se aproximó a los 9 minutos y Zanotti no alcanzó a disparar con claridad, salvándose América. Adriana remató en el área y envió el balón por encima.



Sin embargo, a los 11 Tamires sacó un zurdazo desde fuera del área que venció la resistencia de Tapia sobre el palo derecho, para el 1-0.



Zanotti probó nuevamente a los 16, pero el esférico llegó a las manos de Tapia.



El técnico Usme ingresó a Manuela González por Sara Martínez en el intento de pisar el área brasileña.



Arthur Ribas también movió su plantel con tres variantes, mientras que en América entraron Joemar Guarecuco y Gabriela Rodríguez por Wendy Bonilla y Gisela Robledo, respectivamente, a los 29 minutos.



Después de esos cambios el equipo colombiano tomó aire y llegó en dos acciones consecutivas, pero Corinthians manejó las situaciones con solvencia, ubicando a su arquera fuera del área grande ante el poco ataque rojo. La árbitra boliviana Adriana Farfán se equivocó solo en una tarjeta amarilla inexistente a la juvenil Gabriela Rodríguez por una falta que simuló la guardameta rival.



En el minuto 48, Tatiana Castañeda metió el balón arriba, una defensora brasileña fue al rechazo y el rebote lo tomó Joemar Guarecuco para superar con un derechazo arriba a Borges para el 1-1 que obligó la definición desde el punto penal con el resultado conocido en favor de las colombianas.



América de Cali soñaba con la final y se encontró nuevamente con un conjunto al que no había podido derrotar en este certamen. La restante semifinal la jugarán este jueves Universidad de Chile y Ferroviaria, de Brasil.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces