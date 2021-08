DT del Cali femenino reconoció la falta de definición ante Nacional

Deportivo Cali empató 1-1 en su estadio Palmaseca con Nacional, resultado que aplazó su clasificación a la semifinal de la Liga Femenina Betplay 2021.



Dos factores se conjugaron en esta igualdad entre los dos primeros del Grupo B: La mala definición de las atacantes ‘azucareras’, que desperdiciaron al menos 5 opciones claras, y la mala dirección arbitral de Paula Fernández, que omitió dos penaltis claros en favor de las locales.

Sin embargo, en rueda de prensa el técnico John Albert Ortiz lo atribuyó a esa falta de eficacia y le quitó responsabilidad a la colegiada de Asocafa.



Sobre lo que representa el resultado, Ortiz señaló: “Es total el malestar, algo de rabia también. Un partido que se pudo haber liquidado en el primer tiempo, caso 3 o 4 o tres oportunidades claras en el primer tiempo, otras 3 en el segundo, y terminamos en un 1-1 que nos obliga a ganar en la última fecha y no poder llegar tranquilos. Aspirábamos a llegar con tranquilidad, a celebrar de cierta forma un paso a la clasificación y no se nos da. Lo lastimoso de esto y que nos pone a pensar es que ya se volvió muy repetitivo el tema con la definición. Esto hay que mirarlo con más calma”.



En cuanto a si se siente perjudicado por el arbitraje aseveró que “lo que uno no haga en la cancha, lo que no haga su equipo no hay que buscar terceros, todos tenemos el derecho a equivocarnos. Las jueces también están haciendo camino en esta Liga, se están formando. Más allá de eso nosotros tenemos que ser claros, si hacemos dos de los tres que tuvimos en el primer tiempo no estaríamos hablando de la juez, había sacado un partido limpio, pero lastimosamente no es así, hay que trabajar”.



Acerca de por qué cuesta definir de primera intención, declaró: “El tema de la definición ha sido repetitivo, yo voy a sostenerme esto, seguimos trabajando desde lo analítico, desde lo colectivo, seguimos trabajando elaborado, le hemos buscado muchas formas, y lo bueno es que en las prácticas se hace, se construye, se genera el gol, se concreta. Creería que pasa un poco más por la confianza, cuando la jugadora falla uno, que de pronto sabe que le va a quedar la segunda oportunidad, pero ya está pensando si lo va a hacer o no y eso la está llevando a dudar, caso concreto de Linda, por ahí (Manuela) Pavi son las que más llegan a gol, si no concretás esa primera oportunidad a ellas les está costando cuando ya les queda la segunda”.



Con la cercanía de la última fecha, sobre la forma de corregir, explicó: “Cuando estamos en estas instancias, cuando es el todo por el todo hay que tener más calma, ahora es cuando el equipo debe pensar más en hacer un gol, posiblemente pensamos en hacer uno y cuando lo hacemos pensamos en marcar dos y tres, y creo que por ahí el tema de confianza nos está cobrando caro, nos está pasando factura, creería que el próximo partido es eso, hacer un gol, trabajarlo, no cuidarlo porque de la misma elaboración vamos a llegar al segundo. Este es un equipo con mucho vértigo, que siempre va para adelante, propone, creo que a nosotros nos está matando que nos acostumbramos a eso, creamos las oportunidades, pero como no las estamos concretando viene el tema de la desconfianza”.



Cali tiene 19 unidades y +7 en la diferencia de gol; seguido de Nacional 18 (+5), América 17 (+13) y el DIM-FI 16 (+8). En la última jornada las verdiblancas recibirán al DIM-FI, Nacional será local ante Bucaramanga y América visitará a Real Santander.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces