¡Alisten motores! Definida las primeras fechas de la Liga BetPlay Fem.

La Liga BetPlay Femenina entrará por su octava edición a este torneo, donde Independiente Santa Fe buscará defender la corona ante las amenazas que presentan los demás equipos como América de Cali, Millonarios y Atlético Nacional.

Frente a esto, la Dimayor dio a conocer cuándo se disputarán las primeras 5 fechas del torneo, que iniciará el próximo viernes 16 de febrero.

Así serán las fechas 1, 2, 3, 4 y 5 de la Liga BetPlay Femenina.

Liga BetPlay Femenina - Fecha 1



Viernes 16 de febrero

Millonarios vs. Independiente Medellín - 3:30 p.m. (El Campín)



Sábado 17 de febrero

Alianza FC vs. Deportivo Cali - 4:00 p.m. (Raúl Miranda Yumbo)



Domingo 18 de febrero

Deportivo Pereira vs. Deportivo Pasto - 3:30 p.m. (Hernán Ramírez Villegas)

Llaneros vs. La Equidad - 3:30 p.m. (Santiago de las Atalayas)

​Junior de Barranquilla vs. Real Santander - 4:00 p.m. (Romelio Martínez)

Cúcuta Deportivo vs. Independiente Santa Fe - 4:00 p.m. (General Santander)

América de Cali vs. Internacional de Palmira - 5:00 p.m. (Pascual Guerrero)



Descansa: Atlético Nacional

Liga BetPlay Femenina - Fecha 2



Miércoles 21 de febrero

Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional - 5:40 p.m. (El Campín)



Sábado 24 de febrero

Independiente Medellín vs. Alianza FC - 3:30 p.m. (Atanasio Girardot)

Deportivo Cali vs. Deportivo Pereira - 4:00 p.m. (Estadio Deportivo Cali)

Deportivo Pasto vs. Junior de Barranquilla - 5:20 p.m. (La Libertad)

La Equidad vs. América de Cali - 5:00 p.m. (Metropolitano de Techo)



Domingo 25 de febrero

Real Santander vs. Llaneros - 3:30 (Villa Concha)

Internacional de Palmira vs. Cúcuta Deportivo - 4:00 p.m. (Francisco Rivera)



Descansa: Millonarios

Liga BetPlay Femenina - Fecha 3



Viernes 8 de marzo

Deportivo Pereira vs. Independiente Medellín - 4:00 p.m. (Hernán Ramírez Villegas)



Sábado 9 de marzo

Cúcuta Deportivo vs. La Equidad - 3:30 p.m. (General Santander)

Alianza FC vs. Millonarios - 3:30 p.m. (Raúl Miranda Yumbo)

Llaneros vs. Deportivo Pasto - 3:30 p.m. (Belo Horizonte)

Junior de Barranquilla vs. Deportivo Cali - 4:00 p.m. (Romelio Martínez)



Domingo 10 de marzo

América de Cali vs. Real Santander - 5:15 p.m. (Pascual Guerrero)



Lunes 11 de marzo

​Atlético Nacional vs. Internacional de Palmira - 4:00 p.m. (Atanasio Girardot)



Descansa: Independiente Santa Fe

Liga BetPlay Femenina - Fecha 4



Sábado 16 de marzo

La Equidad vs. Atlético Nacional - 4:00 p.m. (Metropolitano de Techo)

Deportivo Cali vs. Llaneros - 4:00 p.m. (Estadio Deportivo Cali)

Independiente Medellín vs. Junior de Barranquilla - 6:20 p.m. (Atanasio Girardot)



Domingo 17 de marzo

Real Santander vs. Cúcuta Deportivo - 3:30 p.m. (Villa Concha)

Millonarios vs. Deportivo Pereira - 4:00 p.m. (El Campín)

Deportivo Pasto vs. América de Cali - 4:00 p.m. (La Libertad)

Internacional de Palmira vs. Independiente Santa Fe - 4:00 p.m. (Francisco Rivera)



Descansa: Alianza FC

Liga BetPlay Femenina - Fecha 5



Sábado 23 de marzo

Atlético Nacional vs. Real Santander - 4:00 p.m. (Atanasio Girardot)

Junior de Barranquilla vs. Millonarios - 4:00 p.m. (Romelio Martínez)

Cúcuta Deportivo vs. Deportivo Pasto - 4:00 p.m. (General Santander)



Domingo 24 de marzo

Independiente Santa Fe vs. La Equidad - 3:30 p.m. (El Campín)

Deportivo Pereira vs. Alianza FC - 4:00 p.m. (Hernán Ramírez Villegas)

Llaneros vs. Independiente Medellín - 4:00 p.m. (Bello Horizonte)

América de Cali vs. Deportivo Cali - 5:15 p.m. (Pascual Guerrero)



Descansa: Internacional de Palmira