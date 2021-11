Cali venció a Alianza Lima en el debut en Copa Libertadores Femenina

Deportivo Cali derrotó 2-0 este jueves a Alianza Lima en su debut en la Copa Libertadores Femenina 2021, compromiso disputado en el Estadio Manuel Ferreira, de Asunción (Paraguay).

Fue una primera parte en la que el campeón colombiano no tuvo mayor posibilidad de maniobra ante el buen trabajo defensivo del cuadro peruano, aunque las oportunidades de gol fueron escasas. En el complemento, las lesiones e interrupciones por faltas estuvieron a la orden del día y perjudicaron el tiempo efectivo de juego, aunque el elenco vallecaucano sacó provecho de su mejor plantilla.



Alianza Lima se paró bien atrás y evitó que Cali conectara a sus jugadoras talentosas con las rápidas. Con cuatro refuerzos de América y otras ocho de la Selección Perú trabajó ordenadamente, aunque su goleadora Adriana Lucar tampoco pudo moverse con facilidad en el área.



Las verdiblancas recibieron la primera amarilla al minuto 18 para María Morales. En el 20, Farlyn Caicedo alcanzó a tocar de rebote un balón y el remate de Linda Caicedo se fue por encima.



Sobre los 28 minutos, Lucar probó con un derechazo a los 28 que desvió Priscila Tapia al tiro de esquina.



Pero Cali abrió el marcador a los 37, luego de que Linda Caicedo presionara e indujera un mal rechazo de Adriana Tristán por el sector izquierdo, el balón le quedó a Tatiana Ariza y solo tuvo que puntearlo para convertir el 1-0.



Linda eludió dos rivales, se dio vuelta y disparó con derecha a los 45, aunque la arquera Annie Del Carpio estaba sobre ese palo.



Para el inicio del segundo tiempo, el técnico John Albert Ortiz ingresó a Íngrid Guerra por María Morales y no hay duda que el equipo fue más profundo.



Sandy Dorador quiso sorprender a Priscila, pero el esférico salió desviado a los 7 minutos.



Farlyn Caicedo se perdió la opción del segundo tanto luego que Yoselin Miranda se equivocó y la delantera ‘azucarera’ no pudo anotar ante Del Carpio.



Fabiana Yantén también vio la amarilla a los 11 y María Camila Reyes reemplazó a la lesionada Tatiana Ariza a los 15.



Tras una llegada por la derecha, Paula Medina habilitó a Farlyn Caicedo con un cabezazo al área y la delantera colombiana eludió a Miranda para decretar el 2-0 a los 21 minutos.



Sandy Dorador volvió a tener una opción a los 24, pero Priscila detuvo bien sobre el vertical derecho. La misma jugadora metió un centro para Tristán a los 26.



Lorena Bedoya entró por Farlyn Caicedo a los 27. A los 28 entraron en Alianza Lima, Heide Padilla y Catherine Bringas por Yoselin Miranda y Wendy Bonilla.



Marisol Valderrama sustituyó a Miryam Tristán a los 33, que también salió lesionada en un choque con Kelly Ibargüen. Laura Orozco ingresó por Linda Caicedo a los 43. Íngrid Guerra disparó desde larga distancia y el balón pegó en el horizontal sobre el último minuto.



Cali pasó a encabezar con 3 puntos el Grupo C, que también integran la Universidad de Chile y Real Tomayapo, de Bolivia. Las colombianas volverán a escena el domingo 7 de noviembre a las 3:30 p.m. ante Real Tomayapo.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces