Cali quiere asegurar final y Libertadores ante Equidad en Liga 

Deportivo Cali espera ratificar este sábado (10:00 a.m.) ante La Equidad por qué es el mejor equipo de la temporada en la Liga Femenina 2021. Después del 1-2 conseguido en el juego de ida de la semifinal está a un paso de clasificarse a la definición por el título y lograr uno de los cupos para la Copa Libertadores del presente año.



Un empate o un triunfo les dará esta doble satisfacción, por lo que alistan la estrategia necesaria para evitar una sorpresa ante su público en Palmaseca.

Las dirigidas por John Albert Ortiz son las únicas invictas del certamen y junto a Santa Fe tienen el camino servido para disputar la corona, pero primero deben superar el escollo de las ‘aseguradoras’, que le sacaron provecho a la altura en el primer tiempo y demostraron que también tienen argumentos de ataque.



No hay duda que hasta ahora es la mejor participación del club en este torneo, con un conjunto bien armado en cada una de sus líneas, con jugadoras importantes como la arquera Sandra Sepúlveda, la capitana Carolina Arias, María Camila Reyes, María Morales, Paula Medina, Jorelyn Carabalí, Kelly Caicedo, Manuela Pavi, Linda Caicedo y Laura Orozco, sin demeritar el aporte de las restantes.



Sobre lo que podría ser el compromiso de vuelta, el técnico verdiblanco afirmó: “Nos imaginamos un partido abierto pensando q Equidad va salir un poco más sin descuidarse porque somos conscientes de que con el 0-1 ellas igualan la serie, entonces es de cuidado”.



En cuanto a lo que veríamos del elenco vallecaucano, Ortiz dijo que “Nosotros vamos a plantear el mismo juego por las bandas, pero ahora con un poco más de elaboración antes de lanzar. Ahí debemos ser inteligentes a la hora de sumar volumen de ataque. Somos claros de lo que podemos lograr, aunque siempre con la humildad del corazón. Estamos bendecidos, pero debemos trabajar para lograrlo”.



Respecto a las acciones que no convirtieron en Bogotá, afirmó que “no creo que en este partido fue donde menos oportunidades creamos. Aunque llegamos bastante y dominamos todo el segundo tiempo, nos faltó tranquilidad en el último filtro para dejar mano a mano a las delanteras. Debemos mejorar un poco más en la elaboración y seríamos más sólidos, aunque se debe dar un pase más en acciones donde nos estamos apresurando y la toma de decisiones no es la correcta”.



Finalmente, de si hay que sacarle provecho a la alta temperatura como ellas lo hicieron allá con la altura en el primer tiempo, sostuvo: “Eso es relativo, porque si somos efectivos sí podemos decir que vamos a presionar y que la temperatura les cueste a ellas a la hora de los duelos”.



Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)



Hora: 10:00 a.m.



Transmite: WIN Sports +



Árbitra: Vanessa Reales (Atlántico)



Asistentes: Ruth Viviana Arévalo (Antioquia) y Kelly Martínez (Risaralda).



Probable formación



Deportivo Cali: Sandra Sepúlveda; Carolina Arias, Jorelyn Carabalí, Kelly Caicedo, Kelly Ibargüen; María Morales, Paula Medina, María Camila Reyes, Linda Caicedo; Manuela Pavi, Farlyn Caicedo.



D.T.: John Albert Ortiz.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces