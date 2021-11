Cali enfrenta a la ‘U’ de Chile, por el primer lugar en Libertadores

Deportivo Cali realiza hasta el momento una campaña perfecta en la Copa Libertadores Femenina 2021 y espera terminar primero este miércoles (3:30 p.m.) cuando enfrenta en el Estadio Manuel Ferreira, del club Olimpia, de Asunción (Paraguay) a la Universidad de Chile, que viene de perder 1-0 con Alianza Lima y está obligado a ganar para evitar una sorpresa.



Las verdiblancas suman 6 puntos y +10 en la diferencia de gol, mientras que las australes tienen 3 y +5. El detalle es que Alianza Lima revivió con 3 unidades y su diferencia es del -1, pero se medirá al equipo más flojo de la llave, Real Tomayapo (de Bolivia), con el que podría ‘cuadrar caja’ en materia de anotaciones y clasificarse si el vencedor en el primer juego de la jornada es el conjunto colombiano.

En la ‘U’ militan varias jugadoras de la selección chilena, pero permitieron que Alianza Lima tomara un respiro. Sin embargo, no deja de ser un rival de cuidado que el Cali tiene suficientemente estudiado.



FUTBOLRED habló con el técnico John Albert Ortiz desde la capital paraguaya, quien entregó un parte positivo en el previo: “Estamos bien en la parte física, salvo Manuela González que tuvo un golpe en la práctica y viene tocadita de la rodilla, pero creo que va a poder estar por lo menos en el banco. Después no presentamos nada y en la parte disciplinaria solo las amarillas de Daniela (Montoya) y la amarilla de María (Morales) en la primera fecha”.



El timonel vallecaucano añadió que “Universidad de Chile es el rival directo del grupo, sale con la necesidad de ganar, me imagino que van a poner la carne en el asador, pero nosotros tomamos precauciones, los partidos que le vimos después de los nuestros y con eso vamos a revisar el tema porque le apostamos al primer puesto”.



En cuanto al potencial de las chilenas expresó que “es un equipo que tiene un inicio de juego desde la posesión, muy pocas juegan en el arco y si lo hacen son muy concentradas, muy al espacio, nunca te dividen. Tienen dos jugadoras, la 5 y la 10 (López), dos zurdas de muy buen pie que empiezan a elaborar y allí está el fuerte de ellas con una delantera paraguaya (Rebeca Sánchez) que es incansable en el frente de ataque”.



Por ello, el entrenador vallecaucano afirmó que “nuestra idea siempre es mantener lo que sabemos hacer, salir a hacer presión en zona alta tratando de evitar ese circuito que ellas tienen y si logremos desconectar, nosotros aprovechar el espacio que nos den. Si no se logra, jugaríamos más o menos en zona 2, haciéndoles creer que las vamos a esperar y cuando entren a la zona hacer presión bien a los costados sobre las laterales, más que todo que la derecha, que da un poco de ventaja”.



Ortiz recalcó que los refuerzos han entrado bien en la filosofía de juego de las ‘azucareras’: “Importantísimo para nosotros, para ellas, se metieron en el cuento, Daniela Montoya entendió la idea, la asumió y las que han entrado lo han hecho muy bien, las indicaciones que se les dan las cumplen y no se toca una sustitución con otra, no podríamos hablar de suplentes ni titulares sino un equipo que está engranado y que le apunta a la final”.



Acerca de los equipos que hasta el momento han marcado también diferencia, apuntó que “Corinthians es un equipo muy fuerte; Santa Fe lo está haciendo bien, hoy jugó muy buen fútbol, no se puede olvidar uno de Cerro Porteño de local acá en Paraguay, que no tiene muchas variantes, pero corre y es muy físico. Uno se va acomodando en los espacios, no nos creemos favoritos, pero manejamos mucha humildad y nos mantenemos con los pies sobre la tierra, esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar”.



El ataque verdiblanco será liderado nuevamente por tres jugadoras que han sido efectivas en el arco contrario: Tatiana Ariza, Linda Caicedo y Farlyn Caicedo.



Miércoles 10 de noviembre



Estadio Manuel Ferreira, de Asunción (Paraguay)



Hora: 3:30 p.m.



Transmite: WIN Sports+



Probable formación:



Deportivo Cali Priscilla Tapia; Carolina Arias Vidal, Kelly Caicedo, Jorelyn Carabalí, Kelly Ibargüen; Paula Medina, María Morales, Daniela Montoya, Linda Caicedo; Tatiana Ariza, Farlyn Caicedo.



D.T.: John Albert Ortiz.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces