Cali cerró una campaña perfecta en Libertadores Femenina: espera rival

Deportivo Cali goleó 4-1 este miércoles a la Universidad de Chile en el cierre del Grupo C de la Copa Libertadores Femenina 2021 y terminó la llave con una campaña perfecta de 9 puntos.



El conjunto colombiano fue superior a su rival durante el primer tiempo en el Estadio Manuel Ferreira, de Asunción (Paraguay) por su excelente funcionamiento colectivo, en el que se destacaron su lateral Carolina Arias Vidal y sus delanteras Farlyn Caicedo, Linda Caicedo, Tatiana Ariza, estas dos últimas las más efectivas del campeonato.



Para la complementaria se dio lo esperado: Una leve reacción del conjunto chileno, dirigido por Carlos Veliz, por encontrar al menos el empate, llevado de la mano por la talentosa Paloma López, pero no fructificó por el correcto trabajo defensivo de las ‘azucareras’ y la golera Priscila Tapia.



La necesidad de triunfo la tenía el conjunto chileno, pero se encontró con un rival bien parado en todas sus líneas y que salió con la disposición ofensiva que siempre les ha inculcado el entrenador John Albert Ortiz.



En el minuto 1, se presentó un remate de Linda Caicedo desviado sobre el palo derecho. Sobre el minuto 22 un excelente pase de Linda Caicedo a Paula Medina en el área produjo una infracción de la arquera Natalia Campos a Medina. Cobró Tatiana Ariza ceñido al palo derecho y convirtió el 1-0, para ubicarse como la mejor artillera del certamen con 4 tantos.



Linda tuvo una gran oportunidad para aumentar el marcador a los 33, pero la arquera Campos le quitó el balón de los pies cuando la encaró en el área.



Cali controlaba bien a la creativa Paloma López y a la delantera paraguaya Rebeca Fernández, esta última por el marcaje a presión de Kelly Caicedo.



María Morales también tuvo un disparo de zurda que se perdió por encima a los 37.



Daniela Montoya apareció solitaria en el área chica, metió el servicio por derecha y tras un nuevo pase de Linda atrás, Farlyn Caicedo estrelló el balón en el travesaño, a los 45.



Para el inicio del segundo tiempo no hubo cambios. Linda Caicedo penetró por la derecha en velocidad a los 4 minutos, pero el esférico pegó en una defensa chilena.



A los 5 minutos, Sanya Keefe entró por Denisse Orellana Orellana en el cuadro chileno.



Paloma López probó desde fuera del área con un zurdazo medido arriba, pero Priscila Tapia salvó al Cali con una gran estirada a los 9. Luego de esa jugada Tatiana Ariza recibió amarilla por una falta.



Fernanda Pinilla cabeceó desviado ante Tapia y luego Rebeca Fernández no alcanzó a conectar el balón sobre el palo izquierdo, a los 11. Paloma intentó otra vez a los 14, pero el esférico se desvió.



Un cabezazo englobado de Daniela Montoya tras centro de Linda y una previa recuperación de Kelly Ibargüen le dio al Cali segundo gol a los 21.



Pero faltaba el de Linda para llegar también a 4 anotaciones –los mismos de Tatiana Ariza–, luego de una entrada rápida por la derecha y rematar con derecha a los 22 y sellar el inobjetable 3-0.



Lorena Bedoya reemplazó a María Morales a los 24 en el Cali.



La ‘U’ de Chile encontró el descuento luego de que el balón diera en la mano de Jorelyn Carabalí para penalti. Cobró Sanya Keefe y dejó el 3-1 a los 27.



Laura Aguirre y María Camila Reyes ingresaron en Cali por Daniela Montoya y Farlyn Caicedo a los 33 para darle mantenimiento al resultado.



Tras un cobro por la izquierda y un cabezazo de Lorena Bedoya al área, Jorelyn Carabalí consiguió el 4-1 definitivo a los 35.



La central venezolana María Peraza debutó a los 40 por Tatiana Ariza, mientras que Íngrid Guerra entró por Linda Caicedo.



Las verdiblancas sumaron 9 puntos y +13 en la diferencia de gol, mientras que las australes se quedaron con 3 unidades y +2, a la espera de que Alianza Lima no superara por más de 3 goles al flojo Real Tomayapo, de Bolivia.



El próximo rival del elenco verdiblanco será Nacional (de Uruguay) o San Lorenzo (de Argentina), que jugaban a continuación.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces