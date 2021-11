Cali, listo para debutar en Libertadores Femenina contra Alianza Lima

Llegó la hora. Deportivo Cali enfrenta este jueves (3:30 p.m.) a Alianza Lima en su debut en la Copa Libertadores Femenina 2021, en el Estadio Manuel Ferreira, del club Olimpia, de Asunción (Paraguay).



Con un clima cercano a los 30 grados, muy parecido al de la capital vallecaucana, el conjunto verdiblanco, actual campeón colombiano y con varias jugadoras en la Selección nacional, espera dar el primer golpe ante su rival peruano.



FUTBOLRED contactó al técnico John Albert Ortiz para conocer la actualidad del elenco ‘azucarero’, que alcanzó su cupo de forma invicta, con 9 triunfos y 26 goles a favor.

Sobre el adversario en el comienzo afirmó: “Alianza Lima cambió el 90% de su nómina, tiene ocho jugadoras de Selección Perú y se reforzó con cuatro del América, este jueves las veremos y en el segundo partido sabremos qué tienen los demás equipos. Trajo cinco de los otros equipos de Perú, tenemos como referencia a su goleadora, Lucar, que es muy rápida Hay que mirar cómo actúan, porque es un equipo diferente, lo que sabe es que juegan por abajo, el inicio del juego lo quieren hacer corto y ya cuando pasan la zona de la mitad tiran mucha pelota cruzada”.



En cuanto a la adaptación en tres días que llevan en la capital paraguaya, señaló que “todo muy bien, la comida muy buena, al igual que los campos de entrenamiento, una burbuja total, no dejan salir mucho, pero de resto bien”.



No quiso adelantarse a la formación titular, ya que tendrá una última sesión: “Hoy entrenamos, estamos definiendo, este miércoles haremos solo movilidad y en la mañana quedará listo. El equipo anímicamente está bien, motivado, ya esperando la hora del partido”.



Al mismo tiempo habló de lo que ha sido la evolución de las ocho jugadoras: “Sin problemas, cogieron la idea, están motivadas, contentas, se integraron con el grupo, las han recibido muy bien, poco a poco con el trabajo y después de que arranquemos competencia ya sacaremos conclusiones y qué variantes o qué se puede mantener de lo que se ha hecho”.



Este es su calendario en el Grupo C: Ante Alianza Lima de Perú (4 de noviembre a las 3:30 p.m.), frente a Real Tomayapo, de Bolivia (domingo 7 de noviembre, 3:30 p.m.) y cierra con la Universidad de Chile (miércoles 10 de noviembre, 3:30 p.m.).



Para competir en el certamen desplazó 20 futbolistas, ocho de ellas nuevas. La delegación se conformó así:



Arqueras: Priscilla Tapia, Ángela Acosta.



Defensoras: Jorelyn Carabalí, Kelly Caicedo, María Peraza, Laura Aguirre, Corina Clavijo, Carolina Arias Vidal, Kelly Ibargüen.



Volantes: Paula Medina, María Morales, Lorena Bedoya, María Camila Reyes, Daniela Montoya.



Atacantes: Linda Caicedo, Íngrid Guerra, Manuela González, Laura Orozco, Tatiana Ariza, Farlyn Caicedo.



Probable formación: Priscilla Tapia; Carolina Arias Vidal, María Peraza, Corina Clavijo (Laura Aguirre), Jorelyn Carabalí; Paula Medina, María Morales, Daniela Montoya, María Camila Reyes; Tatiana Ariza (Íngrid Guerra), Linda Caicedo.



D.T.: John Albert Ortiz.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces