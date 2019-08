¡Colombia festejó en los Panamericanos! Agónico e histórico oro

En un partido disputado y con varias emociones Argentina y Colombia igualaron 1-1 llevando la definición hasta la ejecución de cobros desde el tiro penal, donde la paridad se extendió hasta el séptimo cobro y, finalmente, luego de un error en el cobro argentino el oro panamericano fue para Colombia, que de esta manera festejó una presea histórica.



El último partido del fútbol femenino en los Juegos Panamericanos se destacó no tanto por la calidad de las jugadoras sino por los roces que se presentaron durante todo el juego ambos planteles, teniendo en cuenta que tanto argentinas como colombianas se pegaron bastante y que el encuentro fue, además, de cortado, lleno de tarjetas.



El marcador fue abierto por la Catalina Usme, quien aprovechó una buena jugada de contra en la que recibió un preciso centro de Oriánica Velásquez y remató de cabeza para poner el 1-0 que fue festejado por todo el país, sin embargo, minutos más tarde, en una pelota quieta, Argentina consiguió el empate y desde ahí el partido entró en un bache donde Colombia atacaba pero no lograba sacar diferencias.



De esta forma finalizó la primera parte. Ya en el segundo tiempo, Colombia realizó algunos cambios y aunque estos no se vieron reflejados los goles, sí le dieron mayor control de la pelota a las jugadoras colombianas, que constantemente era golpeadas por las rivales y se encontraron con la pierna fuerte de las albicelestes.



Antes de finalizar la segunda parte, Colombia tuvo las oportunidades más claras, pero algunos errores en la definición y la suerte, fueron las causantes del marcador final que condujo a ambos seleccionados al tiempo complementario.



Ya con el cansancio en las piernas de las jugadoras, los dos tiempos extra no tuvieron muchas emociones y aunque Colombia se cansó de intentar llegar a la portería contraria, todo tuvo que definirse a través de los penales.



En la tanda de cobros desde el punto blanco, Colombia mostró gran capacidad en la ejecución, seguridad en cada una de las cobradoras y tras siete penales pateados por cada seleccionado, la alegría, finalmente, fue tricolor. El ansiado oro en el fútbol olímpico llegó para el país.